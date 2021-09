CRESCE L’ATTESA PER “BARLETTA DISFIDA OPERA VIVA”. C’È IL TUTTO ESAURITO PER GLI EVENTI DEL 518° ANNIVERSARIO 15/09/2021 Mercoledì 15 settembre 2021 – È imminente "Barletta Disfida opera viva", l’attesissimo evento allestito dal Comune di Barletta e dalla Regione Puglia per celebrare il 518° anniversario dell’epico fatto d’armi del

1503 tra cavalieri italiani e francesi. L’appuntamento, già “sold out”, è nel teatro “Curci” giovedì 16 settembre (porta ore 18, inizio spettacolo alle 19) con repliche il 17 e il 18, ad orari immutati. Nelle stesse tre giornate, l’annuncio dell’araldo per le vie cittadine (dalle ore 17.30 alle 19), il carosello storico in piazza Aldo Moro (ingresso per il pubblico da via Baccarini, per i media da via Geremia di Scanno, porta ore 20.15, inizio spettacolo alle 21.15) e il cambio della guardia, dinanzi al teatro Curci, dalle ore 18 alle 19.

"Barletta Disfida opera viva", è uno spettacolo ideato e diretto da Sergio Maifredi con straordinari interpreti del calibro di Corrado D’Elia, premio nazionale della Critica come miglior attore e Mario Incudine, candidato al David di Donatello. La direzione musicale è del maestro Antonio Vasta, la scenografia di Domenico Franchi, la consulenza per la sfilata dei gruppi storici di Aldo Pizzingrilli. “Disfida opera viva” sarà sintetizzata in uno speciale televisivo in onda il 30 settembre sulle emittenti Teleregione (ore 20.30), Amica 9 (ore 21) e Telesveva (ore 20.30).

Si ricorda che alle attività del 518° seguirà il programma di “Una storia d’amore - Palinsesto unico Estate 2021”, meritevole anch’esso di grande attenzione. Si esibiranno in una rassegna teatrale nella piazza d’Armi del Castello, Simone Schettino, Barbara Foria e Giorgio Pasotti rispettivamente il 19, 25 e 26 settembre, alle ore 20.30. Il gruppo musicale dell’Associazione nazionale Carabinieri ispettorato Regione Puglia “Benemerita” sarà nell’anfiteatro del Castello dalle ore 20 del

26 settembre, mentre si potrà applaudire il cantautore Edoardo Bennato in piazza Aldo Moro alle ore 21 del 24 settembre. Palazzo Della Marra darà infine cittadinanza alle giornate letterarie “Origini” il 2 e 3 ottobre, a cura del vice direttore di RAI 1 Angelo Mellone.

Si ricorda che, come previsto dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio scorso, per assistere agli eventi occorrerà esibire la certificazione “green pass”, in cartaceo o digitale, unitamente al documento d’identità, eccezion fatta ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Tutte le info su www.comune.barletta.bt.it e presso l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), in corso Garibaldi nn. 204/206, telefono 0883 331331.