Bari - Giunta regionale. Terminati lavori odierni 15/09/2021 Giunta regionale. Terminati lavori odierni



Di seguito in sintesi, i principali argomenti discussi ed approvati dalla Giunta regionale:





La Giunta regionale ha espresso, in a base alla normativa vigente, giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo al parco eolico costituito da 19 aerogeneratori ed una potenza complessiva pari a 79,80 MW, da realizzare in località “Lampino” nel Comune di Ortanova (FG) e opere di connessione e sottostazione elettrica ricadenti nel territorio di Stornara (FG), proposto dalla società Lampino Wind S.r.l. con sede legale in C.so Venezia, 37 – Milano.

L’Esecutivo pugliese, inoltre, precisando che il provvedimento è esclusivamente riferito al parere della Regione Puglia nell’ambito della procedura di VIA di competenza statale, richiede che – nel caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, misure idonee di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni



La Giunta regionale ha prorogato di 12 mesi il progetto di cooperazione “Azioni di monitoraggio della diversità genetica per l’ottimizzazione della gestione della popolazione di asini di Martina Franca”, approvato con D.G.R. n. 1214 del 31/07/2020, in seguito all’accordo sottoscritto tra Regione Puglia e Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari.



Di approvare il rinnovo del Protocollo di Intesa “ Linee di indirizzo per il finanziamento delle attività degli Oratori con le risorse dell’esercizio finanziario 2021”, tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica Puglia, per l’attuazione degli interventi di cui alla l.r. n. 17/2016, per ulteriori 12 mesi.



La Giunta regionale, ha deciso la costituzione del Tavolo Regionale di Coordinamento per la Sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine, i cosiddetti Care Leavers. Il Tavolo avrà funzioni di raccordo, scambi di esperienze, verifica sull'andamento della sperimentazione a livello regionale e locale.



Istituito, dalla Giunta pugliese, il Tavolo tecnico regionale “Applicazione e diffusione della Medicina di Genere”, così come di seguito composto:

a) Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” o suo delegato;

b) Referente regionale “Medicina di Genere”;

c) Responsabile P.O Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

d) Referenti A.Re.S.S. Puglia;

e) Un rappresentante dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;

f) Un rappresentante di alcune Società scientifiche quali: Medicina Interna, Ortopedia, Pediatria, Chirurgia, Cardiologia, Pneumologia, Anestesia e Rianimazione, Ostetricia e Ginecologia, Urologia e Rischio Clinico;

g) Referente regionale Cure primarie dei MMG e PLS.

Il Tavolo tecnico regionale potrà avvalersi di altri specialisti, Società Scientifiche o competenze necessarie allo svolgimento delle attività di competenza.

La partecipazione al Tavolo tecnico è da intendersi a titolo gratuito.

La Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sin di Taranto, tra Ministero della Transizione Ecologica; Regione Puglia; Commissario Straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto ; Comune di Taranto e Comune di Statte demandando al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche l’adozione degli atti amministrativi conseguenti, con funzioni di modifica non sostanziale dello stesso.

Lo schema di Accordo individua nella Regione Puglia, quale Responsabile Unico dell’Attuazione degli interventi ricadenti in area Sin di Taranto, contenuti nel documento ed il comune di Taranto, quale Responsabile Unico dell’Attuazione, per quanto attiene all’intervento di messa in sicurezza provvisoria, indagini volumetriche e caratterizzazione suolo/rifiuto dell’area della falesia in Località Praia a Mare con rimozione dei frammenti di amianto presenti sull’arenile di neoformazione.

La Giunta regionale ha approvato il Documento “Agenda di Genere” demandandone il raggiungimento degli obiettivi alla Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere.

L’ “Agenda” è un documento di visione strategica che, muovendo dalle strategie internazionali e nazionali sulla parità di genere, si integra con la Strategia regionale di sviluppo sostenibile e individua a sua volta 6 assi prioritari di intervento, declinando ciascuno di essi in obiettivi strategici e obiettivi operativi, da perseguire con l’apporto di tutte le aree di policy regionali e le strutture amministrative cui afferiscono.

I sei assi prioritari, indicati dall’Agenda di Genere, sono i seguenti:

• Asse 1- QUALITÀ DELLA VITA DELLE DONNE E DEGLI UOMINI

L’Obiettivo strategico è migliorare le condizioni di vita delle donne e promuovere la loro partecipazione attiva attraverso un set di azioni che incidano sul contrasto agli stereotipi, costruzione di un’agenda urbana, la medicina di genere, il potenziamento delle infrastrutture sociali, i trasporti, l’associazionismo, gli organismi consultivi e di rappresentanza.

• Asse 2 - ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

L’obiettivo strategico è l’empowerment femminile nei settori strategici di istruzione-formazione-lavoro agendo sul contrasto alle povertà educative, incentivi per l'accesso al mercato del lavoro, sulla promozione della conciliazione vita lavoro, la corresponsabilità del lavoro di cura familiare fra uomini e donne.

• Asse 3 - COMPETITIVITA’, SOSTENIBILITA E INNOVAZIONE

L’obiettivo strategico è favorire la partecipazione delle donne ai processi di sviluppo sostenibile e all'innovazione sostenendo l’imprenditoria, l’autoimpiego, le discipline STEM fra le giovani donne, il digital empowerment, ricerca e innovazione.

• Asse 4 - PER UN LAVORO DI QUALITA’

L’obiettivo strategico è migliorare le condizioni del lavoro delle donne incidendo sulla precarietà, sul lavoro sommerso, promuovendo maggiore flessibilità lavorativa, sostenendo percorsi di carriera, una costante riqualificazione professionale, agendo sui differenziali salariali, contrastando le molestie sul luogo di lavoro.

• Asse 5 - CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI e ALLA VIOLENZA DI GENERE

L’obiettivo strategico è contrastare la violenza maschile sulle donne e la violenza motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere e ogni forma di marginalità e discriminazione intervenendo sulle povertà, rafforzando le misure di sostegno al reddito, di inclusione sociale delle persone immigrate, potenziando la rete dei centri antiviolenza, la formazione nelle scuole, offrendo sostegno economico alle vittime di violenza.

• Asse 6 – AZIONI TRASVERSALI PER LA RIMOZIONE DEGLI STEREOTIPI DI GENERE E IL MIGLIORAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

L’obiettivo strategico è quello di qualificare l’azione pubblica in termini di programmazione, di misurazione dei risultati e di valutazione degli impatti in ottica di genere e modificare radicalmente l’approccio alle politiche di genere in tutte le aree di policy. Dovranno inoltre promuovere, con buone pratiche istituzionali, azioni di comunicazione mirate e con una offerta culturale diversificata per proposte, forme artistiche e target di riferimento, la sensibilizzazione sui temi della parità di genere e sul contrasto degli stereotipi di genere nella informazione e nella comunicazione istituzionale, commerciale, politica.

La Giunta regionale ha approvato in via definitiva le ulteriori modifiche al Regolamento regionale per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI

La Giunta regionale ha approvato in via definitiva le modifiche al Regolamento regionale per gli aiuti in esenzione (R.R. 30 settembre 2014, n.17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE”)

La Giunta regionale ha nominato l’Organo Amministrativo dell’Acquedotto Pugliese spa, adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione, ( 5 componenti) nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, tenuto conto dei requisiti di cui al d.lgs. 175/2016.

Elementi biografici:

• Tina De Francesco, imprenditrice e madre di 3 figli, lega la sua vita e il suo lavoro al territorio salentino.

Dopo gli studi relativi alla gestione aziendale e del personale, sin da giovanissima si forma all'interno della società fondata dal padre.

Insieme ai fratelli, guida DFV, una realtà divenuta leader nel settore della verniciatura e decorazione dell’alluminio, con 5 sedi dislocate in Italia e nel mondo. Si occupa della gestione amministrativa e delle risorse umane, coordinando le diverse sedi produttive.

Seguendo la naturale propensione all’imprenditoria, ha realizzato e gestisce con suo marito una struttura ricettiva a Tricase.

Da sempre impegnata nel settore del sociale e della solidarietà, è stata presidente dell'Inner Wheel Club di Tricase - S. Maria di Leuca dal 2018 al 2020.

• Francesco Crudele è dottore in Scienze della Amministrazione Pubblica e Privata. Ha ricoperto il ruolo di Sindaco di Capurso, in provincia di Bari, per dieci anni, dal 2010 al 2020 e ha rivestito la carica di vice presidente Anci Puglia. È stato candidato alle elezioni per il consiglio regionale con il movimento di “Italia in Comune” incassando quasi 8mila voti. Svolge la professione di consulente aziendale per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali. Scrive su un periodico locale, occupandosi della pagina regionale, solo qualche mese fa è stato pubblicato il suo primo libro dal titolo “Mano a Mano – Dieci anni da Sindaco tra cuore e politica”. È sposato ed è padre di due bambini Micaela e Giovanni.

• Salvatore Ruggeri, già senatore della Repubblica, assessore al welfare della Regione Puglia, imprenditore del settore dell'alluminio

• Domenico Laforgia, già rettore dell'universita del Salento e direttore del dipartimento Sviluppo economico della regione puglia

• Rossella Falcone, Laurea in Giurisprudenza alla LUISS "Guido Carli" di Roma, Master in Management Sanitario all’Università Bocconi di Milano, abilitata alla professione forense, è manager di imprese turistiche e, da giugno 2016, vicesindaco di Vieste.



La Giunta regionale, preso atto dell’impossibilità di procedere, in tempi brevi, alla nomina dei nuovi Direttori Generali della ASL BT e degli IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e S. De Bellis di Castellana Grotte, ha ulteriormente prorogato, fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla ricostituzione degli Organi, gli incarichi di Commissario Straordinario conferiti con D.G.R. n. 255 del 15/2/2021 all’Avv. Alessandro Delle Donne per la ASL BT, con D.G.R. n. 302 dell’ 1/3/2021 al dott. Tommaso Stallone per l’IRCCS S. De Bellis, e con n. 375 dell’8/3/2021 al dott. Alessandro Delle Donne per l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II

La Giunta regionale, preso atto dell’impossibilità di procedere, in tempi brevi, alla nomina dei nuovi Direttori Generali della ASL BA, della ASL BR , della ASL TA, e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, ha ulteriormente prorogato, fino, al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla ricostituzione degli Organi gli incarichi dei Direttori Generali attualmente in carica presso le predette Aziende ed Enti del SSR.

La Giunta regionale ha designato gli Amministratori Unici di ARCA Puglia Centrale; ARCA Capitanata ed ARCA ionica.