17 settembre a Medimex Ligabue, Aiello, Alan McGee, Brian Message, Garbo, Random - Taranto 17/09/2021

Per sopraggiunti motivi personali Kevin Cummins non sarà presente oggi al Medimex. Resta confermata l’inaugurazione della mostra alle ore 17.30 presso il MarTA (per la stampa registrata e istituzioni) mentre è annullato l’incontro d’Autore previsto alle ore 19.00.







La terza giornata ospita Ligabue, Aiello, Alan McGee, Brian Message, Garbo, Random.

In programma alle ore 10 il talk Ouverture: la musica ricomincia in sicurezza. Teatri, Cinema, Club al lavoro lo spettacolo, con tra gli altri Michele Emiliano (Presidente della Regione Puglia), Massimo Bray (Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Regione Puglia), Pier Luigi Lopalco (Assessore alla Sanità e Benessere animale, Regione Puglia), Rita Zappador (Modus in Rebus), Claudio Trotta (Barley Arts/Slow Music), Federico Rasetti (KeepOn Live) e ancora showcase con Radicanto, Terraross, i Tamburellisti di Torre Paduli, Tarantula Garganica, Mascarimirì, Caludio Prima e progetto Se.Me, Maria Moramarco, Mimmo Epifani & Josè Barros.





Prosegue a Taranto il Medimex 2021, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese, che sino a domenica 19 settembre offre un fitto programma, in presenza e in streaming, di showcase, incontri d’autore, mostre, attività professionali, scuole di musica, film e presentazioni. La terza giornata, venerdì 17 settembre, prevede numerosi eventi e attività. In programma due incontri d’autore: alle ore 16 in streaming Ligabue, trent’anni fa esordiva nel mondo discografico con il suo primo album, partendo per un favoloso viaggio che gli ha permesso di essere molti artisti diversi, un rocker e un cantautore, uno scrittore e uno sceneggiatore, un regista e un performer, calcando palcoscenici piccoli e giganteschi, creando mondi e storie, diventando ogni volta amico, fratello, compagno, amante, dei milioni di persone che hanno legato le loro vite alle sue canzoni. L’incontro sarà il modo per ripercorrere con lui questi trent’anni avvincenti, complessi, pieni di sorprese, di svolte, di invenzioni, provando a immaginare anche cosa sta ancora per arrivare… Alle ore 18.30, Teatro Fusco in presenza e in streaming, Aiello. “Meridionale” non è solo il titolo del suo ultimo album, è anche una condizione spirituale, creativa, culturale che può ben illustrare, in maniera ampia, l’approccio alla musica che ha Aiello. È un “soul man”, nel senso pieno del termine, che mette insieme tutti i meridioni del mondo, tra canzone, pop, rock, r’n’b e molto altro ancora, provando a definire un nuovo percorso, personale e appassionato, nella canzone italiana.



Proseguono gli showcase di artisti pugliesi, spazioporto dalle ore 16 alle 18.30 e dalle 21.30 alle 00 in streaming, dedicati alla musica world con Radicanto, Terraross, i Tamburellisti di Torre Paduli, Tarantula Garganica, Mascarimirì, Caludio Prima e progetto Se.Me, Maria Moramarco, Mimmo Epifani & Josè Barros. Gli showcase sono rivolti a numerosi osservatori musicali italiani ed internazionali, promoter, manager, rappresentati di etichette discografiche, responsabili agenzie di comunicazione e ufficio stampa invitati dal Medimex.



Alle 20.30 al Teatro Fusco, in presenza e streaming, la proiezione del documentario Creation Stories (2021, Nick Moran, 105’) presentato da Alan McGee (produttore discografico) in diretta streaming. Modera Ernesto Assante. Senza Alan McGee la musica britannica sarebbe stata profondamente diversa. Il suo lavoro come produttore e musicista, dagli anni Ottanta in poi, con la Creation Records non solo ha permesso agli Oasis di trovare una casa discografica per il proprio esordio ma, soprattutto, a una intera generazione di artisti di avere una “casa” dove poter vivere e creare, rinnovando completamente la scena musicale del Regno Unito.



Parte il fitto programma di talk con Ouverture: la musica ricomincia in sicurezza. Teatri, Cinema, Club al lavoro lo spettacolo, ore 10 Università in presenza e streaming, in collaborazione con Distretto Puglia Creativa, AFO6 e INAIL con Massimo Bray (Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Regione Puglia), Pier Luigi Lopalco (Assessore alla Sanità e Benessere animale, Regione Puglia), Rita Zappador (Modus in Rebus), Claudio Trotta (Barley Arts/Slow Music), Federico Rasetti (KeepOn Live), Vincenzo Bellini (Distretto Puglia Creativa), Gianni Raimondi (AFO6), Lorenzo Cipriani (INAIL PUGLIA). Interviene Michele Emiliano (Presidente della Regione Puglia). Modera Ernesto Assante. Un confronto tra istituzioni, network e organizzatori sulla ripartenza dopo le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria che hanno messo a dura prova il comparto. Un’occasione per discutere delle prospettive del settore e delle norme che saranno fondamentali per la ripresa e il rilancio della musica, e dello spettacolo dal vivo, in Italia. Alle ore 12.15, università in presenza e streaming, Digitalizzazione e innovazione: TikTok, l’evoluzione del mezzo e la sua trasformazione con Giulia Lizzoli (TikTok Italia), Alfa. Modera Francesco Costantini; alle 12.30, in streaming, Il mercato della musica e lo streaming con Jillian Gerngross (Amazon Europe). Modera Giampiero di Carlo. Alle ore 16, università in presenza e streaming, Diritti d’autore: blockchain e Siae. Il futuro del diritto d’autore, rivoluzione del digitale con Matteo Fedeli (SIAE), Mario Cianchi (Sugar Music). Modera Giampiero Di Carlo; alle ore 17.30 in streaming, Essere o non essere: il management nell’era digitale con Brian Message (ATC) in diretta streaming. Modera Ernesto Assante. Brian Message è uno dei più noti manager della scena odierna, lavora con artisti di ogni genere, dai Radiohead ai Faithless, ed ha attraversato le stagioni recenti, che hanno completamente rivoluzionato la scena musicale. Che vuol dire gestire la carriera di un’artista oggi, quali sfide pone la digitalizzazione, quale rapporto si ha con le nuove forme di comunicazione e con i concerti?. Alle ore 18, Teatro Fusco in presenza e streaming, La New Wave in Italia con Oderso Rubini (Italian Records), Ciro Pagano (Gaznevada), Fabio Luzietti (Sky Arte), Garbo (cantautore), Enzo Mansueto (autore), Random. Modera Carlo Massarini, Gli “eighties” hanno parlato anche italiano. La rivoluzione del decennio, tra elettronica, post-punk e new wave, ha animato in maniera particolarmente vivace anche la scena italiana che, in quel momento, ha attraversato una delle sue fasi più avvincenti, li dove è nata quella musica “indie” che negli anni Novanta ha conquistato la scena e oggi ha rivoluzionato la cultura musicale del paese, la travolgente era della “new wave italiana”. In programma anche i workshop in streaming su registrazione Come monetizzare la tua musica online, ore 10.30 in collaborazione con iMusician. Con Annamaria Dirella (iMusician) e Alice Bertolio (iMusician Italy); Musica, disabilità e tecnologia. In partnership con Future Music Forum, ore 11.30, Con Rich Legate (Attitude is everything), Rachel Wolffsohn (Charity OHMI), Louis Gilbert (Drake Music);ore 16 Brexit: what’s the deal for musicians? In collaborazione con Art Infopoint UK. Con Zelie Flach and Katie James (Arts Infopoint UK) e Marie Fol (freelance advisor and cultural manager) e ore 18.15 Management con Alan McGee (produttore discografico)





Proseguono anche le attività del Puglia Sounds Musicarium, su iscrizione all’università in presenza e streaming, con lezioni sulla discografia con Emiliano Colasanti, sulla fotografia con Cosimo Calabrese, sulla produzione con Populous, sulla promozione con Come promuoversi: TikTok e il mondo della musica. Come utilizzare la piattaforma per promuovere le proprie canzoni. La storia di Alfa. Con Giulia Lizzoli (TikTok) e Alfa e infine sulla contrattualistica con Nico Regina. La versione advanced, rivolta a professionisti, propone lezioni sull’ingegneria del suono con Marc Urselli, fotografia con Gianni Canitano, comunicazione e promozione con Jessica Gaibotti. Proseguono le attività di Medimex Music Factory, per gli utenti registrati, realizzato in collaborazione con Sugar Music, che offre la possibilità a musicisti di lavorare fianco a fianco con i tutor Stabber (Stefano Tartaglini), Federico Secondomè, Piero Romitelli, Silvia Tofani, Alessandra Flora, Valeria Palmitessa, Vincenzo Colella, Gianni Pollex e Leo Pari. In programma anche la presentazione ore 17 caffè letterario in presenza, di Bologna 1980. Il concerto dei Clash in Piazza Maggiore nell’anno che cambiò l’Italia di Ferruccio Quercetti e Oderso Rubini. Modera Dado Minervini.



L'edizione 2021 del Medimex si arricchisce di una nuova forma di collegamento con il pubblico grazie a Radio Medimex, il broadcast ufficiale che seguirà tutti gli eventi e gli showcase della manifestazione. Uno spazio di incontro e approfondimento, con interviste ai protagonisti, diretta dei live, focus sui grandi artisti e selezioni musicali d’autore. Radio Medimex è ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini, con la produzione dell'associazione culturale AFO 6 https://www.medimex.it/radio-medimex/



Tutti gli appuntamenti di Medimex 2021 si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su partecipa.medimex.it, dettagli e modalità di partecipazione sul sito web medimex.it



