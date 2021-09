Bitonto alla conferenza su rigenerazione urbana e PNRR. Il 19 settembre per il Bari International Archifestival 16/09/2021 Il Comune di Bitonto è tra i partner della conferenza «La rigenerazione urbana a confronto alle soglie del PNRR» in programma a Bari domenica 19 settembre (ore 16:30) al Teatro Margherita nell’ambito dell’edizione 2021 del Bari International Archifestival (Biarch), in corso nel capoluogo regionale sino al 20 settembre.

La conferenza proporrà un momento di confronto fra i comuni di Bari, Lecce, Bitonto, San Severo, Monopoli e Altamura sulle strategie di rigenerazione urbana, partendo dagli esiti sul territorio delle progettualità e degli interventi degli ultimi sette anni, e sulla nuova agenda politica legata agli obiettivi di sviluppo sostenibile, per affrontare la nuova programmazione comunitaria e le sfide aperte dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al confronto prenderà parte il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio. Con lui i sindaci Rosa Melodia (Altamura), Antonio Decaro (Bari), Angelo Annese (Monopoli), l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Lecce, Rita Miglietta, e il dirigente dell’Area urbanistica del Comune di San Severo, Fabio Mucilli.

L'ingresso (con green pass) alla conferenza è su prenotazione al link https://bit.ly/2VNNtGY.