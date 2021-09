A BARI “NASTRO ROSA TOUR - GIRO D’ITALIA A VELA” LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO 16/09/2021 A partire da domani, venerdì 17 settembre, e fino a lunedì 20 settembre, la città di Bari ospiterà la 6° tappa della manifestazione sportiva “Nastro Rosa tour - Il giro dell’Italia a vela”, la regata velica promossa dalla Marina Militare Italiana e organizzata da Difesa Servizi ed SSI, che prevede una serie di iniziative nelle acque antistanti il porto di Bari e, a terra, presso il villaggio allestito sul molo San Nicola nel rispetto della normativa vigente anti-covid. Un villaggio all’aperto curato nell’organizzazione da Federazione Italiana Vela (sezione Puglia) e dai due club ospitanti: Circolo della Vela e il Circolo Canottieri Barion di Bari.

Dieci saranno i team in gara per la categoria offshore provenienti da Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Belgio e Polonia e sette per il settore inshore, tra cui i team della Marina Militare e della Guardia di Finanza e gli equipaggi di Luna Rosa, U-Earth, Norvegia, Oman e Francia.

Sabato 18 settembre, a partire dalle ore 10, in direzione della spiaggia di Pane e Pomodoro, sarà possibile assistere alle spettacolari regate della classe Kite, mentre alle 14, nelle acque antistanti l’ex Palazzo della Provincia, andranno in scena le regate dei trimarani.

Subito dopo arriveranno in città le imbarcazioni oceaniche che partecipano al mondiale Double Mixed Offshore (l’orario dipenderà dalle condizioni climatiche).

La tappa barese si inserisce nel percorso di risalita verso la tappa conclusiva nel Canal Grande di Venezia, lasciandosi alle spalle il campo di regata di Brindisi e percorrendo in risalita uno dei tratti fondamentali dell’antica Via Traiana, snodo di civiltà e culture del mondo tra Occidente e Oriente. Per l’occasione, infatti, proprio San Nicola farà da padrone di casa del villaggio di regata barese, che aprirà i battenti domani, venerdì 17 settembre, alle ore 18.30.



Di seguito, in sintesi, il programma della tappa di Bari dell’evento:



venerdì 17 settembre

• ore 18.30 apertura villaggio presso il molo San Nicola

• nel tardo pomeriggio arrivo a Bari dei trimarani per la categoria inshore (in direzione ex Palazzo della Provincia)

• ore 19 premiazione trimarani presso il molo San Nicola



sabato 18 settembre

• ore 11 regate kite in direzione spiaggia Pane e Pomodoro

• ore 14 regate trimarani in direzione ex Palazzo della Provincia

• arrivo a Bari delle imbarcazioni oceaniche che partecipano al mondiale double mixed offshore (l’orario dipenderà dalle condizioni climatiche)



domenica 19 settembre

• ore 10 esibizione monoscafi optimist di fronte al molo San Nicola a cura degli allievi del Circolo della Vela Bari e del Circolo Canottieri Barion

• ore 11 regate trimarani in direzione del Palazzo della Provincia;

• ore 11 regate kite in direzione spiaggia Pane e Pomodoro



lunedì 20 settembre

• ore 11 regate trimarani in direzione ex Palazzo della Provincia

• ore 11 regate kite in direzione spiaggia Pane e Pomodoro

• ore 18 partenza delle imbarcazioni oceaniche dall’ex Palazzo della Provincia.





Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, sono state previste con ordinanza le seguenti limitazioni alla circolazione:





1. Dalle ore 00.01 del 17 settembre 2021 fino alle ore 24.00 del 20 settembre 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” ed il “DIVIETO DI TRANSITO” sul molo San Nicola,



2. Dalle ore 08.00 del 17 settembre 2021 alle ore 24.00 del 20 settembre 2021 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991, È CONSENTITO IL TRANSITO dei veicoli con portata superiore a t. 3,5 al servizio degli organizzatori, all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - p.zza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto.