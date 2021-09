Cambio di Comando al 3° Reparto Genio dell’Aeronautica Militare presso l’aeroporto militare di Bari Palese. 16/09/2021 Cambio al vertice per il 3° Reparto Genio A.M. presso l’aeroporto militare di Bari Palese, dove si è svolta, alla presenza del Generale Ispettore Gambardella, Direttore di Geniodife, del Brigadier Generale Mario Sciandra, Capo Servizio Infrastrutture del Comando Logistico dell’A.M., di altre autorità militari e di una ridotta rappresentanza del personale del Reparto, per diligente osservanza delle direttive e procedure vigenti per il contrasto della diffusione dell'infezione da COVID-19, la cerimonia dell’avvicendamento al Comando del 3° Reparto Genio tra il Colonnello Giuseppe Russi, Comandante uscente, ed il Colonnello Antonio Giura, Comandante subentrante.



Il Colonnello Russi termina il proprio mandato dopo tre anni e, nel proprio discorso di commiato, porgendo il suo saluto alle autorità convenute, ha voluto ripercorrere il suo periodo trascorso a Palese, ricordando con viva commozione il lavoro svolto con grande professionalità dal personale militare e civile del Reparto e dei dipendenti Servizi Tecnici Distaccati Infrastrutture, nell’espletamento delle peculiari e delicate attività loro affidate.



Il Comandante subentrante, Colonnello Giura, ha preso la parola ringraziando il Generale Sciandra per avergli concesso questa prestigiosa opportunità, sottolineando il desiderio di adoperarsi per espletare al meglio il compito affidatogli per il raggiungimento degli obiettivi che saranno assegnati, nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni impartite, procedendo sul percorso già tracciato dal suo predecessore, in un settore estremamente complesso, ma fondamentale per la Forza Armata.



Il Brigadier Generale Mario Sciandra, nel corso del suo intervento a conclusione della cerimonia, ha riconosciuto le pregevoli qualità professionali del Col. Russi, menzionando gli eccellenti risultati conseguiti durante questi tre anni di Comando e poi, rivolgendosi al nuovo Comandante Col. Giura, ha augurato un buon lavoro, confermando la piena fiducia con la consapevolezza che saprà assolvere il prestigioso incarico con il massimo impegno.



Nel corso della cerimonia sono state esposte impressioni e riflessioni sul periodo di emergenza per Covid-19, come è stato affrontato e quali azioni messe in atto per ridurre il rischio contagi e sulla efficacia delle prescrizioni.



Il 3° Reparto Genio A.M. provvede a finalizzare studi, progettazioni, appalti ed esecuzione lavori necessari per assicurare la disponibilità e l’efficienza delle infrastrutture in uso all’Aeronautica Militare ed alla NATO. Attraverso il dipendente 16° Gruppo Genio Campale ed i Servizi Tecnici Distaccati Infrastrutture, sovraintende alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di tutte le infrastrutture aeroportuali e degli impianti tecnologici, sia a mezzo ditta, sia con uomini e mezzi propri, a supporto dei Reparti di volo dell’A.M. del sud Italia, compresa la Sicilia. Inoltre, in ambito interforze, contribuisce, con proprio personale e mezzi, alla costituzione di componenti operative infrastrutturali mobili di supporto, sia in campo nazionale che fuori dai confini nazionali, in ottemperanza agli impegni derivanti da accordi internazionali, fornendo inoltre il contributo, ove richiesto, alla Protezione Civile in caso di calamità naturali.