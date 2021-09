Bitonto tra le piazze italiane del primo Sport City Day, dedicato allo sport sostenibile 17/09/2021 Domenica 19 settembre in Villa Comunale spazio a ben otto discipline sportive



Bitonto è una delle 19 piazze italiane, che domenica 19 settembre ospiteranno Sport City Day, iniziativa di promozione dello sport e dell’attività fisica per il benessere delle aree urbane e la qualità della vita dei cittadini.

Nel corso della giornata, realizzata dalla Fondazione SportCity in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con il patrocinio di CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo, Rai per il Sociale e con la media partnership di Rai Sport e Corriere dello Sport, sono previsti eventi sportivi in luoghi aperti e accessibili a tutti.

A Bitonto l’appuntamento è nella Villa Comunale, dove dalle 10 alle 13 saranno allestiti appositi spazi per consentire di svolgere attività sportive all’aperto, con attrezzature messe a disposizione per lo sport outdoor.

Il Comune di Bitonto patrocina l’iniziativa e coordina l’organizzazione, che conta sul contributo decisivo delle associazioni sportive cittadine. Gli sport coinvolti comprendono atletica, calcio, ginnastica, karate, pallacanestro, pallavolo, pattinaggio e rugby.

Ulteriori spazi saranno dedicati ad ActionAid per il progetto “Squadra del Cambiamento” e alla Run Rome The Marathon, che darà il via a una FunRace diffusa, corsa non competitiva aperta a tutti.

“È importante – dice Domenico Nacci, assessore allo sport – che in questa fase di ripartenza, dopo lo stop imposto dalla pandemia, si ritorni a praticare in tutta sicurezza una sana attività fisica e sportiva. Ciò ha indubbie ricadute positive sul piano sociale e relazionale, nonché sulla nostra salute psico-fisica. Per questo sosteniamo con entusiasmo l’iniziativa Sport City Day, che punta a sensibilizzare i cittadini, invitandoli ad apprezzare le potenzialità della pratica sportiva e dell’attività fisica, componenti essenziali di sani stili di vita, capaci altresì di rendere più vivibili e sostenibili i nostri centri urbani”.

SportCityDay sarà presente in 11 regioni. In Puglia oltre a Bitonto figura Bari. Le altre piazze italiane coinvolte sono Cagliari, Castelbuono di Sicilia, Castel di Sangro, Catania, Cuneo, Firenze, Imola, Lucca, Milano, Milazzo, Palermo, Prato, Reggio Calabria, Roma, San Felice Circeo, Torino e Venezia.