LUCERA – Proseguono gli appuntamenti di "Estate|Muse|Stelle 2021”, la rassegna promossa da Regione Puglia, Comune di Lucera, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione e PrimaVera al Garibaldi, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti e Banca BPM, e in collaborazione con Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di Foggia Umberto Giordano, FAI Puglia, Università degli Studi di Foggia, Aps Cinque Porte Storiche di Lucera, che si svolgerà all’Anfiteatro Augusteo fino 25 settembre.



Sabato 18 settembre alle 21 toccherà a Maria Paiato, una delle più raffinate, sensibili e amate attrici teatrali italiane, intrattenere gli spettatori dell’Anfiteatro Augusteo con “Le Due Zittelle”, di Tommaso Landolfi per la regia Giulio Costa. Lo spettacolo è organizzato con la preziosa collaborazione di PrimaVera al Garibaldi, con la direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio. Dopo aver inaugurato nel 2017 al Teatro Garibaldi di Lucera la prima rassegna teatrale “Primavera al Garibaldi”, Maria Paiato, indiscussa protagonista della scena italiana, torna dopo quattro anni, all’Anfiteatro Augusteo, per dare corpo e voce a un racconto ironico e tagliente di uno degli autori più raffinati del Novecento italiano. La scrittura di Landolfi ci porta per mano, con ironia e disincanto, tra stanze rese maleodoranti dal senso di chiusura della cultura che le abita. Una cultura fatta di superstizione, bigottismo, fede e ipocrite virtù. Le due, Lilla e Nena, vivono quel che rimane della loro meschina vita in compagnia di una piccola scimmia; ma la quiete, finalmente raggiunta dopo la morte della dispotica madre, bruscamente s’interrompe a causa di fatti strani che nottetempo accadono nella cappella del vicino convento. Vincitrice di tre Premi Ubu e di tutti i più prestigiosi premi italiani, artefice di intepretazioni memorabili (le ultime, in teatro, in Un nemico del popolo di H.Ibsen e Madre Coraggio e i suoi figli di B.Brecht; e al cinema ne Il testimone invisibile di Stefano Mordini) Maria Paiato si confronta in un magnifico assolo con una delle penne più vivaci e interessanti della nostra Letteratura.





Biglietto unico € 10.00



I biglietti si potranno acquistare solo in prevendita on line su www.vivaticket.com (e nei punti vendita Vivatiket) e presso la libreria Kublay (via Gramsci 27- Lucera) nei seguenti giorni: dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20,30

Per informazioni tel.0881/542669

e-mail: info@kublaylucera.it





Ore 21



A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2 - https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19:

https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.