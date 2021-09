volley - Bcc Castellana a Vibo, stop al tie-break per i gialloblý 18/09/2021 Primo allenamento congiunto in trasferta e primo stop nella Preseason 2021 per la Bcc Castellana Grotte: in Calabria la formazione allenata da Flavio Gulinelli, che parteciperà al prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, si arrende al tie break con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Finisce 3-2 (25-12, 23-25, 25-22, 20-25, 15-13) il quarto test prestagionale della New Mater Castellana, vince la compagine calabrese iscritta alla prossima Superlega.

Dopo i successi con Alessano (A3) e Ortona (A2) e il pareggio con Taranto (Superlega), tutti maturati sul gommato del Pala Grotte di Castellana, si interrompe così il percorso netto dei gialloblù in questa fase di avvicinamento al prossimo campionato (il debutto è in programma il 10 ottobre in casa con Bergamo).



A Vibo, intanto, coach Gulinelli ha iniziato con Izzo regista, Theo opposto, Fiore e Tiozzo schiacciatori, Presta e Truocchio centrali, Toscani libero. Nel corso del match spazio anche per Borgogno, Santambrogio, Capelli, De Santis, Arienti e Zanettin. In doppia cifra, sul tabellino finale, ci sono finiti Theo (15) e Tiozzo (10). In evidenza anche Toscani (77% di positive e 54% di perfette), Izzo e Truocchio a muro (rispettivamente 4 e 3 muri).



Giovedì 23 settembre 2021 nuovo appuntamento della Preseason 2021 con il secondo allenamento congiunto in trasferta: la Bcc Castellana Grotte sarà di nuovo in Puglia per affrontare sul proprio campo líAurispa Libellula Lecce.



