L’Aeronautica Militare ospita l’evento conclusivo del “BiArch – Bari International Archifestival” 18/09/2021 Lunedì 20 Settembre 2021 alle ore 18.30, il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari ospiterà l’evento conclusivo del “BiArch – Bari International Archifestival” alla presenza delle autorità istituzionali del territorio.

La conferenza, denominata “Ai margini della modernità” è stata organizzata dall’Ordine degli Architetti PPC di Bari e si comporrà di quattro distinti momenti.

Una mostra introduttiva sull’architettura razionalista del lungomare di Bari curata da un gruppo di giovani architetti, accoglierà i visitatori che parteciperanno ad un percorso di visita del palazzo progettato da Saverio Dioguardi nel 1932 (con esposizione di copie dei bozzetti originali del progetto), corredata da video e documenti storici raccontata dai narratori dell’Ordine degli Architetti e dell’Aeronautica Militare di Bari.

Dopo i saluti istituzionali del Vice Comandante del Comando Scuole Aeronautica Militare/3^ Regiona Aerea, generale di brigata Romto Paternò, del Presidente provinciale OAPPC Cosimo Damiano Mastronardi, del Presidente nazionale del Consiglio Nazionale degli Architetti, Francesco Miceli, la conferenza proseguirà con gli interventi del Prof. Fabio Mangone (Ordinario di Storia dell’Architettura presso il dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli) del Prof. Amerigo Restucci (Ordinario di Storia dell’Architettura - già rettore presso lo Istituto Universitario di Architettura di Venezia) e dell’Arch. Davide Maria Dioguardi.

Al termine della conferenza, si terrà un concerto della fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea che attraverso un percorso che parte da Giuseppe Verdi ripercorrerà musicalmente i successivi periodi storici/architettonici.

La partecipazione all’evento è su prenotazione al seguente link www.biarch.org



NOTA PER LE REDAZIONI:

Il personale dell’Ufficio Pubblica Informazione del Comando Scuole A.M./3ªRegione Aerea attenderà gli operatori dei media presso il palazzo del Comando Scuole AM/3^ Regione Aerea, Lungomare Nazario Sauro, 39 di Bari a partire alle ore 18.30.



Il “BiArch – Bari International Archifestival” è vincitore del bando “Festival dell’Architettura”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, prodotto dalla Città di Bari, co-finanziato da Regione Puglia, Pugliapromozione, Apulia Film Commission, Politecnico di Bari e Città Metropolitana di Bari. E’ l’esito di una progettualità molto ampia che, nell’anno della sua elaborazione, ha coinvolto stakeholder istituzionali e appartenenti alla cittadinanza attiva, sollecitando la partecipazione e il protagonismo civile. Il risultato di questo lavoro condiviso si è tradotto in una venti giorni di eventi diffusi per la città in grado di alimentare un percorso di riflessione collettiva e transdisciplinare sul rapporto tra architettura e città dal quale possa scaturire una domanda più consapevole di qualità urbana.

Il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea è uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata ed è anche a capo del Presidio Militare interforze di Bari. Assicura la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell’Aeronautica e l’addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l’adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate da innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, ecosostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività.