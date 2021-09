[PHOTOGALLERY] Trani - Maddalena Fingerle è la vincitrice della 6ª edizione del premio letterario Fonadazione Megamark 18/09/2021 Maddalena Fingerle con il suo romanzo ‘Lingua madre’ è la vincitrice della

6ª edizione del premio letterario ‘Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi’



Trani, 17 settembre 2021 – È la scrittrice Maddalena Fingerle con il romanzo ‘Lingua madre’ (Ed. Italo Svevo) la vincitrice della 6ª edizione del premio letterario ‘Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi’, destinato a opere prime di narrativa italiana promosso dalla Fondazione Megamark di Trani.

La cerimonia di premiazione, presentata da Antonio Stornaiolo con la partecipazione straordinaria di Emilio Solfrizzi nell’ambito de “I Dialoghi di Trani”, ha, dunque, incoronato la ventottenne Maddalena Fingerle, nata a Bolzano, che con ‘Lingua madre’ ha ottenuto più voti dalla giuria popolare composta da 40 lettori.

Fingerle, che con la stessa opera ha vinto la XXXIII edizione del Premio Calvino, si è aggiudicata il premio di 5.000 euro messo a disposizione dalla Fondazione Megamark che ha assegnato un riconoscimento di 2.000 euro ciascuno, anche gli altri quattro finalisti: Sergio La Chiusa con ‘I Pellicani’ (Ed. Miraggi), Sabrina Ragucci con ‘Il medesimo mondo’ (Ed. Bollati Boringhieri), Alice Zanotti con ‘Tutti gli appuntamenti mancati’ (Ed. Bompiani) e Gabriele Sassone con ‘Uccidi l’unicorno’ (Ed. Il Saggiatore).

Un premio extra del valore di 1.000 euro è andato invece allo scrittore Giulio Mozzi, intervenuto in videochiamata, che con la sua opera ‘Le ripetizioni’ (Ed. Marsilio Romanzi) ha ottenuto una menzione speciale della giuria degli esperti ‘per la straordinaria complessità di un romanzo introspettivo che, come un lungo e frammentario viaggio nella memoria (memoria sempre fuggevole e fallace), mescola arte e vita, verità e finzione, portando il lettore a interrogarsi di continuo e a fare i conti anche con le sue più scabrose e respingenti fantasie’.

Gli autori dei romanzi finalisti hanno ricevuto anche un pumo pugliese in ceramica, simbolo del premio e tipico portafortuna per chi inizia o riparte per un nuovo inizio.

In rappresentanza di Sergio La Chiusa, impossibilitato a intervenire, ha preso parte alla cerimonia Fabio Meldolicchio fondatore della casa editrice Miraggi che ha raggiunto Trani con la sua vespa-libreria viaggiante; con questo mezzo Meldolicchio ha fatto un tour (documentato sui social con gli hashtag #inviaggioconmiraggi e #miraggidaleggere) toccando oltre quaranta città italiane per incontrare lettori e librai.

‘Lingua madre’ è un libro dall’identità molto spiccata e particolare. Il protagonista, Paolo Prescher, anagramma vivente delle parole sporche, è ossessionato dalle parole. L’ossessione è tale che quando il padre ad un certo punto muore, Paolo deciderà di non parlare più l’italiano e trasferirsi a Berlino. Qui incontrerà l’amore: Mira di Pienaglossa, anagramma di Sapone di Marsiglia. Mira sa pulire le parole e le pulisce a Paolo, a tal punto che quest’ultimo ricomincia a parlare italiano e si fa strada il pensiero di poter tornare a Bolzano. E tornerà, assieme a Mira, e inizialmente sembrerà tutto diverso, finalmente pulito. Ma presto le parole saranno nuovamente sporche, Mira non riuscirà più a pulirle e Paolo tornerà preda dell’ossessione. Un romanzo semplice e complesso allo stesso tempo, divertente e tragico, completo, maturo, profondo, perfetto, interamente costruito attorno alle parole, che vengono analizzate in profondità.

La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, tra le realtà leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno con più di 45 anni di storia e oltre 500 negozi in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando ‘Orizzonti solidali’ rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale ‘Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi’, nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno

.

SINOSSI: Paolo Prescher odia le «parole sporche», quelle parole che secondo lui non dicono ciò che dovrebbero dire, e le persone ipocrite che le pronunciano. Per questo odia la città in cui è nato, Bolzano, con la sua retorica sul bilinguismo e l’apparente armonia identitaria. Da qui l’idea di abbandonare l’italiano, il desiderio di parlare una lingua incontaminata e la fuga a Berlino, dove incontra Mira, l’unica che riesce finalmente a pulirgli le parole, tanto che persino tornare a casa gli appare possibile. Si consuma così un’ossessione in tre atti, in cui Maddalena Fingerle riflette sul valore delle parole e sul loro potere e, attraverso uno stile fulmineo e raffinato, rivela il senso più profondo del linguaggio.



MOTIVAZIONE DELLA GIURIA DEGLI ESPERTI: “Per l’originalità con cui l’autrice pone la lingua al centro del romanzo per definire un personaggio, le sue ossessioni e una particolare comunità di appartenenza. Il conflitto latente nel bilinguismo di Bolzano si incarna nella figura di Paolo Prescher e nelle sue elucubrazioni con forza lacerante”.