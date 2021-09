Open Day Attraverso il Castello a Lecce 20/09/2021 Comunicato stampa

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE AL CASTELLO CARLO V DI LECCE L'OPEN DAY DELLA NUOVA PROPOSTA EDUCATIVA DEL PROGETTO "ATTRAVERSO IL CASTELLO" DEDICATA A INSEGNANTI E MONDO DELL'EDUCAZIONE. FINO AL 30 SETTEMBRE PROSEGUONO LE VISITE GUIDATE E MULTIMEDIALI PER ESPLORARE PRIGIONI, CAMMINAMENTI DI RONDA E GALLERIE SOTTERRANEE.



Proseguono le attività e le proposte culturali di Attraverso il castello, progetto di valorizzazione del Castello Carlo V di Lecce, nato dalla collaborazione tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e le associazioni di promozione sociale 34° Fuso e The Monuments People. Martedì 21 settembre alle ore 16 appuntamento in Piazza d'armi con insegnati, docenti ed educatori ed educatrici per condividere i contenuti della nuova proposta rivolta agli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Durante l'incontro sarà presentato, infatti, il nuovo percorso di visite in presenza, virtuali e multimediali, e di laboratori educativi, anche online, pensati per incrementare la partecipazione di studentesse e studenti ad esperienze educative non formali sul patrimonio culturale. La proposta nasce dalla volontà di favorire la collaborazione e la condivisione di obiettivi tra più enti e professionisti della cultura rispetto alla valorizzazione integrata di percorsi di visita della città collegati all’importante presenza fisica e storica del Castello Carlo V. Tutto ciò al fine di fornire una esperienza completa di visita della città che, utilizzando diversi linguaggi e strumenti, risulti stimolante e interattiva.



L'associazione 34° Fuso illustrerà anche “Esploratori di frontiera”, la nuova proposta educativa di Pugliamusei, pensata per coadiuvare gli istituti scolastici nell’espletamento delle 33 ore annuali di educazione civica e ambientale resa obbligatoria e trasversale in tutti i gradi dell’istruzione. The Monuments people presenterà non solo i tour tematici tra città e castello ma anche itinerari rivolti al turismo scolastico capaci di connettere tematiche, periodi storici e luoghi raccontando la storia del territorio sotto molteplici aspetti. Si parlerà, infine, della nuova collaborazione con Visionary Art Beyond Reality grazie alla quale sarà possibile richiedere un tour tra città e castello in grado di raccontare la storia del capoluogo saletino in maniera totalmente multimediale.



Grazie al progetto Attraverso il Castello, fino al 30 settembre proseguono tutti i giorni (ore 10:30, 11:30, 12:30 - 16, 17 e 18, dal venerdì alla domenica anche alle 19) le visite guidate e multimediali del Castello. Il percorso permetterà ai visitatori di immergersi in totale sicurezza nella storia e negli ambienti del maniero esplorando prigioni, camminamenti di ronda, Cappella di Santa Barbara, Museo della Cartapesta e gallerie sotterranee. Per partecipare, sarà sufficiente presentarsi al punto accoglienza che si affaccia sulla piazza d’armi del Castello almeno un quarto d’ora prima della partenza del tour (fino a esaurimento posti - max 15 persone - Green pass obbligatorio - ticket intero 8 euro, ridotto 4 euro - info, prenotazioni e ulteriori offerte 3357009614 - attraversoilcastello@gmail.com). Il Castello Carlo V di Lecce è la più grande struttura fortificata pugliese. Costruito in età medievale a ridosso delle mura dell’abitato, subì numerose ristrutturazioni nel corso dei secoli successivi con interventi in età federiciana, angioina e aragonese. L’edificio, che ospitò Maria d’Enghien e Giovanni Antonio Orsini del Balzo, era circondato sui quattro lati da un profondo fossato. L’aspetto attuale è dovuto agli interventi voluti da Carlo V nella prima metà del Cinquecento e condotti dall’architetto Gian Giacomo d’Acaya. La visita delle nuove aree recentemente restaurate e aperte al pubblico del Castello consiste in uno speciale percorso alla sorprendente scoperta della sua storia in cui i visitatori sono accompagnati da una guida abilitata, con la visione di contenuti multimediali.

Info e prenotazioni

3357009614 - attraversoilcastello@gmail.com

Facebook e Instagram @attraversoilcastello