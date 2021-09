Iinaugurata la Summer School “Beyond Agrotown” del Politecnico di Bari 20/09/2021 Leo inaugura la Summer School “Beyond Agrotown” del Politecnico di Bari

Riprendono le attività della misura regionale per il trasferimento dei saperi in contesti innovativi



Questa mattina l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione, Sebastiano Leo, è intervenuto alle attività di apertura della Summer School organizzata dal Dicar del Politecnico di Bari “Beyond Agrotown - Processi di rigenerazione nel periurbano del territorio dei Comuni di Carpino e Cagnano Varano per la riconversione di insediamenti produttivi spontanei nell’area Parco Nazionale del Gargano”, finanziata da ADISU Puglia e Regione Puglia e patrocinata dai due Comuni garganici.



La Summer School, in programma dal 20 al 25 settembre 2021 e rivolta a studenti laureandi e laureati, è concepita come un workshop residenziale presso il Palazzo Baronale di Carpino e il Museo del Territorio e della Cultura Lagunare di Cagnano Varano, articolato in tre fasi principali: conoscenza del territorio, inquadramento del problema, individuazione delle strategie. Queste tre fasi saranno integrate fra loro dall'approccio interdisciplinare e local oriented che caratterizzerà i lavori, nonché dal confronto delle attività previste con figure professionali, esperti e forze imprenditoriali che operano sui territori.



Dopo lo stop legato all’emergenza sanitaria da Covid 19, riprendono, dunque, le attività della misura regionale rivolta alle università pugliesi e finalizzata al finanziamento di attività di trasferimento dei saperi, attraverso l’organizzazione di Summer School. Queste “scuole estive” nascono per riflettere e studiare in contesti speciali, attraverso una full immersion di 5/6 giorni, in luoghi fuori dai tradizionali circuiti formativi che favoriscono il confronto, la riflessione, l’elaborazione creativa, stimolando in questo modo la comunicazione formale e informale e migliorando la propria capacità di teamworking.



I progetti di Summer School, approvati da Regione Puglia, risultano essere complessivamente 45 così ripartiti: 3 per POLIBA, 23 per UNIBA, 4 per UNIFG e 15 per UNISALENTO. Al momento solo 4 sono state quelle realizzate, le altre, a causa della situazione pandemica, sono state costrette ad una riprogrammazione delle attività. Le aree di interesse risultano particolarmente ampie e variegate, dai temi legati alla salute, sanità e alimentazione, al turismo ecosostenibile, alla robotica, al marketing, ai temi più strettamente connessi alle risorse dei territori: tutte fortemente caratterizzate da approfondimenti affidati a docenti ed esperti particolarmente qualificati, molti di estrazione internazionale e da attività formative sul campo svolte con metodo innovativo e multidisciplinare. Una grande opportunità, dunque, messa al servizio del territorio per consentire a studenti, laureati, giovani professionisti di confrontarsi anche con un ambiente internazionale e scoprire la qualità della didattica e della ricerca degli Atenei pugliesi, in ambiti disciplinari specifici di grande interesse e attualità.