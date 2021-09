A Molfetta la terza edizione del Galà della Moda 21/09/2021 L'evento, patrocinato dal Comune di Molfetta, esalterà la moda con interventi di numerosi ospiti e partner





Per una notte la città di Molfetta sarà palcoscenico d'eccezione per la III Edizione del Galà della Moda, un evento che esalta la moda in tutte le sue forme e che si terrà domenica 26 settembre, alle ore 20.30, presso l'Anfiteatro di Ponente.

L’anfiteatro, nel cuore della città, farà da cornice alla presentazione delle collezioni Sophie Jacquelin e Les Filles di Giulio Lovero Miss and Lady Atelier, che in questo momento cura gli outfit di Katia Ricciarelli concorrente del Grande Fratello Vip; le sorelle Beatrice e Tosy Cortese esalteranno in passerella il made in Italy e la passione per l'arte nel creare con particolarità capi di alta moda con originali applicazioni di crochet; Marianna Boutique metterà in scena tutta la sua competenza e professionalità̀ attraverso il défilé di splendidi abiti.

Prestigiosi ospiti i Divini che allieteranno con il repertorio di musica lirica.

L’evento moda, organizzato dalla Carmen Martorana Eventi e patrocinato dal Comune di Molfetta e dall’Ufficio Moda Italia, sarà̀ presentato dalla giovane e talentuosa modella e presentatrice Lucy Bello e dal brillante attore Christian Binetti.

Il maestro dell’acconciatura sposa e d’alta moda Francesco Musella coordinerà̀ l’hair fashion show affidato ai tecnici Maria Altomare, Isabel Hair Styling e Diva Parrucchieri di Nicola De Giglio.

Ad esaltare la bellezza delle modelle ci sarà̀ la storica e professionale Cesvim Academy.

L’allestimento floreale è affidato ad una eccellenza del wedding Nino Spera.

L’ingresso è libero con green pass obbligatorio e sarà̀ monitorato dalla Croce Rossa Italiana per garantire le norme di sicurezza anti Covid 19.

Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat, Roma Immobiliare, Lo Smeraldo ricevimenti di lusso in Puglia, Coral Reef, Farmacia Del Prete, Bellapianta arredamenti, Tenuta dei Ruggiero, Geko17 stamperia digitale.