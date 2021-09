DA CIRCA 40 NAZIONI AL 31° CONCORSO INTERNAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI "CITTA' DI BARLETTA" ON LINE EDITION 21/09/2021 Ancora un grande successo per l'Associazione Cultura e Musica "G.Curci"







Grande successo per la 31. ma Edizione online del Concorso Internazionale ‘Città di Barletta’!!!

Sono oltre 250 le iscrizioni pervenute da tutto il mondo!!! Grazie ai partecipanti provenienti da Cina, India, USA, Hong Kong, Svizzera, Polonia, Australia, Spagna, Francia, Lituania, Giappone, Russia, Malesia, Lettonia, Corea del Sud, Ungheria, California, Colombia, El Salvador, Belgio, Germania, Turchia, Tailandia, Taiwan, Bulgaria, Portogallo, Albania, Armenia, Indonesia, Malesia, Messico, Repubblica Ceca, Ucraina, Bielorussia, Slovacchia, Argentina, Bolivia, Uzbekistan e Italia

che lo rendono uno fra i più importanti e internazionali Concorsi per Giovani Musicisti d’Italia.



Il concorso ha preso il via il 21 settembre con la sezione dei Solisti di chitarra e fiati e, si svolgerà nell’arco dell’intera settimana, per concludersi il 26 settembre p.v. con oltre 30 ore di audizioni.



31 anni di lavoro fatto sempre con tanta passione e attenzione, che ha visto crescere il Concorso in maniera esponenziale e che con rammarico, anche quest’anno ha dovuto accontentarsi di una Edizione on – line che non ha però limitato l’afflusso dei concorrenti che hanno inviato le iscrizioni da 40 nazioni da ogni parte del mondo.



La Direzione artistica, curata dal maestro Francesco Monopoli, non ha voluto interrompere una manifestazione che è entrata ormai negli annali dei Concorsi Musicali Internazionali più prestigiosi e il più importante in tutt’Italia sia per il numero di partecipanti, sia per la provenienza totalmente internazionale che per l’ammontare dei premi che ogni anno vengono elargiti per supportare la carriera artistica dei partecipanti che si distinguono per le loro particolari doti.

E la sua caparbia ha reso ancora una volta possibile la realizzazione, seppure in maniera virtuale,

di questo "Festival Internazionale Musicale", che incontra tutte le culture e tutte le nazioni, fiore all'occhiello della città di Barletta che ancora una volta non godrà della presenza di tantissimi musicisti provenienti da tutto il mondo che la arricchivano di voci e suoni e la coloravano in ogni suo angolo con la presenza di migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo..

Sarà un modo diverso, ma interessante di godere di questa nuova "Disfida Musicale" che quest’anno avrà come palcoscenico prestigioso il Canale You tube della Associazione Cultura e Musica “G. Curci” , https://www.youtube.com/user/asscurci, a cui vi invitiamo ad iscrivervi per seguire tutte le audizioni.

Per creare un legame tra Barletta e il resto del mondo, prima dei concerti di premiazione dei vincitori delle varie Sezioni e categorie, saranno trasmessi i video già realizzati nei giorni precedenti del nostro bellissimo Teatro Curci, dell’imponente Castello, del raffinato Palazzo della Marra con i tesori in esso custoditi, della Cattedrale delle tante chiese, delle Sette Rue del mare e della città, grazie alla collaborazione del settore cultura del Comune di Barletta, creando quel legame che ha fatto di Barletta e della Puglia un punto di riferimento in un panorama cosmopolita e interculturale che nella musica individua un irrinunciabile elemento di contatto e di dialogo.



Prestigiose e note in campo internazionale saranno, anche quest’anno, le varie Giurie, con maestri provenienti dall’Italia e dall’Estero, da Conservatori e Accademie di prestigio: Dilbag Tokay, Giuseppe Monopoli, Keng Zhou, Anatoly Zatin, Pietro Doronzo, Andrian Pertout, Nicola Monopoli, Paolo Geminiani, Johanna Selleck Luca Dimiccoli, Giuseppe Nese, Isidoro Nugnes, Assunta Cipullo, e altri ancora sotto l’attenta supervisione del Direttore Artistico, m° Francesco Monopoli, che daranno il loro supporto alla corretta realizzazione dell’intera manifestazione.



Il Concorso , come ogni anno è stato organizzato dalla Associazione Cultura e Musica "G.Curci" di Barletta, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Barletta, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e grazie al supporto degli Sponsor istituzionali della Buzzi – Unicem, stabilimento di Barletta e della Fondazione Megamark Onlus.

Gli elenchi e il calendario delle Audizioni si possono visionare sul sito della Associazione : www.culturaemusica.it;

I risultati saranno annunciati alla fine delle varie categorie, durante la maratona musicale che è partita dal 21 settembre con la Sezione di Chitarra e si concluderà il 26 settembre 2021 con le categorie della sezione solisti pianoforte.

Due i Gala Concerto previsti per i vincitori dei Primi Premi Assoluti delle varie sezioni: il primo il 23 settembre, dedicato alla chitarra, ai fiati , agli archi e alla musica da camera, e il secondo il 26 settembre, interamente dedicato al pianoforte.

Per seguirli basta connettersi alla pagina YouTube della Associazione

Tutti i risultati saranno poi pubblicati sulla pagina facebook dell’Associazione Cultura e Musica https://www.facebook.com/asscurci/ e sul sito www.culturaemusica.it.