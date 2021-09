Lecce - Gli studenti universitari leccesi con disabilità arrivano in Sicilia con RotteVariabili 22/09/2021 Ormai alla sua terza edizione, il progetto regionale RotteVariabili finanziato e promosso dalla Regione Puglia e da Adisu Puglia fa vivere l’incredibile esperienza di una Vacanza in autonomia di sei giorni in Sicilia agli studenti universitari con disabilità di Lecce insieme agli operatori specializzati della Coop. Soc. L’Integrazione.



Continuano le vacanze studio in autonomia organizzate dalla Cooperativa Sociale L’Integrazione tramite il progetto RotteVariabili, finanziato e promosso da Adisu Puglia e Regione Puglia.



Ritornati sabato 18 settembre, il viaggio ha visto la partecipazione di un gruppo di studenti universitari leccesi con disabilità motoria, visiva e/o sensoriale che, insieme agli operatori specializzati della Coop. Soc. L’Integrazione, hanno vissuto un viaggio in autonomia dalle famiglie alla scoperta della Sicilia all’insegna dell’amicizia e della cultura. Un pieno di emozioni per studenti e accompagnatori che in soli sei giorni hanno visto realizzarsi uno dei loro grandi sogni: viaggiare proprio come chiunque altro!

“Visitare una Domus Romana a Piazza Armenia vuol dire camminare sospesi tra mosaici meravigliosi, rimasti quasi intatti! La Valle dei Templi di Agrigento lascia a bocca aperta, non solo per la storia che racconta, ma anche e soprattutto per il grandissimo lavoro fatto in nome dell'accessibilità. Abbiamo letteralmente avuto la possibilità di camminare tra storia e tradizione siciliana. Il mio ringraziamento va ovviamente a tutti agli operatori che con il loro lavoro hanno reso possibile tutto ciò!”, racconta Monica Mangione, studentessa con disabilità presso l’Università del Salento.



In una delle più belle regioni d’Italia, gli studenti leccesi hanno potuto ammirare i bellissimi panorami siciliani, trascorrere la mattinata tra i crateri dell’Etna, o ancora, visitare il meraviglioso sito della Valle dei Templi di Agrigento e avere l’opportunità di incontrare il direttore Roberto Sciarratta che ha raccontato come, da persona con disabilità, riesca a gestire e organizzare l’accessibilità del sito stesso. Indimenticabili rimangono i momenti trascorsi insieme al gruppo in cui, giorno dopo giorno, si sono consolidati forti legami d’amicizia, tra scherzi e risate, uniti tutti da un unico grande obiettivo: sentirsi liberi di vivere serenamente una vacanza tra amici.



L’esperienza in Sicilia è stata condivisa anche con Patricia Gras, Procuratore del tribunale di Barcellona con disabilità, che ha deciso di trascorrere alcune giornate di vacanza insieme al gruppo RotteVariabili incentivando gli studenti presenti ad andare avanti e raggiungere i propri obiettivi e gratificazioni personali.



“RotteVariabili offre la possibilità di vivere realmente quello che si è sempre e solo immaginato, desiderato e sperato di vivere. Questo progetto è importante per tutti gli studenti universitari con disabilità, ma anche per le loro famiglie che possono lasciare i propri figli in sicurezza rassicurati dal supporto dei nostri operatori specializzati, ormai compagni di viaggio”, dichiara Veronica Calamo, presidente della Coop. Soc. L’Integrazione.



Ma le esperienze per gli studenti universitari non terminano qui, ci si prepara già per i prossimi viaggi in autonomia. Questa volta a Napoli nei primi giorni di ottobre e successivamente a Roma insieme agli studenti di Bari e Foggia.



I partecipanti e tutto lo staff RotteVariabili ringraziano chi ha fortemente voluto e sostenuto questo progetto e chi ne permette la continuazione ogni anno: l’Assessore Regionale alla Formazione, alle Politiche per il lavoro, al Diritto allo Studio, all'Istruzione e all'Università della Regione Puglia Sebastiano Leo in stretta collaborazione con Adisu Puglia, in particolare Paolo Borelli, Responsabile Unico del Procedimento e Antonio Palmiotta, dirigente responsabile della sede territoriale di Adisu Lecce.