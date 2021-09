Mesagne (Brindisi) - IL VIAGGIO E L'ERRANZA DA MODIGLIANI AI GIORNI NOSTRI 23/09/2021 Venerdì al castello di Mesagne il terzo appuntamento collaterale alla Mostra



Venerdì 24 settembre alle ore 20,00, presso l'Auditorium del Castello di Mesagne, è in programma il terzo evento collaterale alla Mostra 'Modigliani Experience'. L'appuntamento, organizzato da “Puglia Walking Art” con il patrocinio del Comune di Mesagne, è interamente dedicato all'affascinante tema del viaggio e dell'erranza, da Modigliani ai giorni nostri.



Il programma prevede gli interventi di Laura Fedel, dell'Istituto Amedeo Modigliani e curatrice della mostra “Modigliani l'artista italiano”; di Adele Bisazza, assistente art director e content creator (La Parigi di Modì) e di Franco Chiarpei, fondatore di 'The Egg Jurnal', periodico di cultura, arte e fotografia (L'Eterogeneità dei luoghi). Lo scrittore e poeta Mario Badino concluderà la serata con la recitazione delle sue poesie e con la lettura di brani a tema tratti dalla filosofia, dalla letteratura e dal cinema.

Introduce la serata Vincenzo De Leonardis dell'ufficio stampa del progetto “Puglia Walking Art”. Interverranno Marco Calò, consulente comunale alle Politiche culturali della città di Mesagne e Pierangelo Argentieri, ideatore e promotore di “Puglia Walking Art”. L'evento è realizzato in collaborazione con la libreria “Spazio d'Autore” di Mesagne e l'azienda agricola Moccari.

“L’evento “Modigliani Experience” ospitato nella splendida cornice del Castello normanno-svevo, per qualità e collaborazioni espresse, rappresenta un elemento emblematico, utile alla definizione del modello con cui Mesagne si candida a Capitale italiana della Cultura 2024”, ha dichiarato il sindaco Antonio Matarrelli.