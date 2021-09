Al Castello Caracciolo di Sammichele di Bari un convegno per parlare dell’esperienza Pugliautentica 23/09/2021 IL PATRIMONIO DEI BENI IMMATERIALI PER LO SVILUPPO TURISTICO ECOSTENIBILE DEI TERRITORI: TRA TRADIZIONE, FOLKLORE ED ENOGASTRONOMIA.



Sabato 25 settembre Castello Caracciolo di Sammichele di Bari un convegno per parlare dell’esperienza Pugliautentica





Tradizione, cultura, spiritualità ed enogastronomia fanno parte di un ricco calendario di percorsi emozionali che la Puglia, da gennaio a dicembre, per le loro caratteristiche storiche, culturali e antropologiche, propone ai viaggiatori che vogliono visitare la nostra regione in un’ottica di destagionalizzazione.

Un percorso di conoscenza che fissa nella memoria del visitatore il ricco patrimonio di memorie, di tradizioni popolari, di identità culturali, che ancora oggi caratterizzano fortemente la nostra regione.

“Interessarsi ai racconti religiosi, folkloristici e culturali della nostra regione, confrontarsi con una realtà territoriale in cui la tradizione è spesso stata sinonimo di arretratezza e di negazione dello sviluppo sociale e culturale, in cui il concetto di modernità ha spesso negato il legame con la tradizione significa, innanzitutto, dare vita ad una ricerca che punta alla riscoperta delle radici storiche e culturali del proprio territorio, da cui partire per farne un’occasione di crescita culturale e sociale” afferma Gaetano Armenio della editrice L’immagine e coordinatore di Pugliautentica.it.

Dagli eventi pasquali alle feste patronali, dai cammini alle eccellenze enogastronomiche, un patrimonio culturale intangibile, che rientra a pieno titolo fra i beni immateriali (I.C.H.N. Intangible Cultural Heritage Netwo - www.ichnet.net) “perchè trasmesso di generazione in generazione, costantemente ricreato dalle comunità locali e dai gruppi interessati in conformità al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, fornendo un senso di identità e continuità alla propria storia”.

Racconti emozionali dove la comunità racconta la propria storia, la propria cultura, la propria identità, capace di raccontarsi per poi a sua volta farsi raccontare, per diventare parte integrante e strategica di un percorso di promozione e conoscenza della nostra “pugliesità”.

Itinerari che valorizzano e che rendono affascinante un territorio ancora poco esplorato e non pienamente valorizzato nelle sue potenzialità culturali, territorio in cui la fruizione dei beni monumentali, artistici, naturalistici e gastronomici, favoriscono lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici.

Pugliautentica.it è una rete fra Comuni, aziende agroalimentari, associazioni turistiche e culturali per un percorso condiviso di tutela e valorizzazione del patrimonio di beni immateriali della Puglia con l’obiettivo di rafforzarne la consapevolezza e la conoscenza nella comunità locale con un intreccio di conoscenze e di saperi.

Se ne parlerà a Sammichele di Bari, all’interno della tre giorni dedicata alla “Sagra della Zampina e del Bocconcino e del Buon Vino” sabato 25 settembre alle ore 16,30 presso lo splendido Castello Caracciolo alla presenza del Sindaco Lorenzo Netti, Gaetano Armenio coordinatore di Pugliautentica.it nonché con operatori turistici, culturali e della filiera enogastronomica locale.