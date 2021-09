26 settembre - Canzoni spagnole con il soprano Julia Farrés Llongueras e il chitarrista Massimo Felici - Mola di Bari 26/09/2021 AgìmusFestival

direzione artistica Piero Rotolo

domenica 26 settembre, ore 20.45

Castello Angioino - Mola di Bari

Cantares: canzoni spagnole tra ‘800 e ‘900

JULIA FARRÉS LLONGUERAS soprano

MASSIMO FELICI chitarra

Musiche di Sor, Morera, Rodrigo, Falla, Asencio, Salvador, D’Almendra, Granados



Muovendo dal primissimo Ottocento, con le canzoni amorose e argute del grande chitarrista Fernando Sor, e arrivando sino al pieno Novecento con Vicente Asencio e Matilde Salvador, il versatile soprano Julia Farrés Llongueras e l’apprezzato chitarrista Massimo Felici conducono gli spettatori dell’Agìmus Festival alla scoperta dello spirito popolare spagnolo, nelle pieghe della sua anima varia, appassionata, sofferente e ubriaca di vita. L’appuntamento con il recital «Cantares: canzoni spagnole tra ‘800 e ‘900» è in programma domenica 26 settembre (ore 20.45) nel Castello Angioino di Mola di Bari.

Particolarmente raffinato il repertorio scelto dai due artisti, all’interno del quale svettano i preziosi ritratti di innamorati madrileni delle «Tonadillas» di Enrique Granados e le pennellate acute e folgoranti delle «Canciones Españolas» di Manuel de Falla, geniale reinvenzione del canto popolare dell’Andalusia, della Murcia, dell’Aragona e delle Asturie. Ed è qui, per usare le parole di Massimo Mila, che giunge a compimento «il riscatto dal folclore, il passaggio dal pittoresco all’autentico, dal colore locale al genio di un popolo e di una civiltà, dal caratteristico al carattere».

Biglietti 10 euro | 8 euro (ridotto over 65 anni) | 5 euro (ridotto under 30 anni) | Ingresso gratuito (titolari AgìmusCard)

Info e prenotazioni 368.568412

Esibizione obbligatoria del green pass.





La programmazione STAGIONi_2021 (XXVII)_AgìmusFestival,

nell’ambito del progetto Orfeo Futuro – rete di musica d’arte -,

è organizzata da A.G.ì.MUS. (Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali) di Mola di Bari, con la direzione artistica di Piero Rotolo.

Si avvale del sostegno e patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Mola di Bari,

e del contributo di Fondazione Puglia, Geopharma srl, VitalVernici srl, Studio chimico dott. D’Aprile, GFM Endocrinologia e Metabolismo del dott. Francesco Gentile.