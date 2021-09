Castro Legend Cup Mtb Marathon, la quarta edizione si rifŕ il look! 23/09/2021 Non poteva non ripetersi a Castro, dopo il successo della terza edizione della ripartenza post Covid-19, la Castro Legend Cup Mtb Marathon che si ripresenta con un nuovo look e la voglia di crescere ad alti livelli.



Un'occasione di grande spettacolo sportivo da non perdere per i bikers che parteciperanno domenica 10 ottobre ma anche un grande palcoscenico dove il Ciclo Club Spongano può presentare al meglio i frutti di tutto l'impegno organizzativo in collaborazione con l'amministrazione comunale di Castro, Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione, più il patrocinio di Parco Naturale Regionale "Costa Otranto-Leuca e bosco di Tricase", sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Ad impreziosire questa edizione, l’abbinamento a tappa finale del Trofeo dei Parchi Naturali, il più rinomato circuito del fuoristrada che racchiude diverse prove tra le più suggestive nei Parchi Nazionali e Regionali del Centro-Sud Italia.



Il percorso marathon è stato portato a 73 chilometri con 1000 metri di dislivello che coinvolge oltre a Castro anche i comuni di Ortelle, Santa Cesarea Terme, Otranto, Minervino di Lecce e Uggiano La Chiesa e che si è arricchito di scenari e paesaggi naturalistici davvero unici, come il Lago di Bauxite, Torre del Serpe, Capo d'Otranto, Faro di Punta Palascia, l'isola di Sant'Emiliano, Porto Badisco.



Giuseppe Maggiore, organizzatore dell’evento a nome del Cicloclub Spongano: “Volevamo dare un segnale di continuità del nostro progetto e un altro bel segnale di ripartenza post Covid. Abbiamo strutturato un programma denso di appuntamenti ed eventi a partire da giovedì 7 ottobre con la conferenza stampa dove saranno invitati esponenti politici ed autorità della Federazione Ciclistica Italiana e apertura della manifestazione e attività di intrattenimento per le famiglie. Per proseguire poi nei giorni di venerdì 8 ottobre con altre attività relative a sport minori, show room e mini fiera dei più importanti marchi di bici e di componentistica del mondo delle due ruote, mostra di bici d'epoca. Sabato 9 ottobre con la gara aperta ai bambini Castro Legend Kids, di età compresa tra i 6 e i 12 anni che a fine manifestazione incontreranno anche gli atleti professionisti”.



Info, iscrizioni e modalità al link https://www.mtbonline.it/Evento/1967