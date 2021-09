GEP - Presentazione dell’opera “Pozzo dei desideri” di Ada Costa alla Pinacoteca Provinciale di Bari 23/09/2021 Pinacoteca Metropolitana di Bari aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (GEP):

sabato e domenica ingresso gratuito e presentazione dell’opera “Pozzo dei desideri” di Ada Costa



Anche quest'anno la Pinacoteca Metropolitana di Bari "Corrado Giaquinto" aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, il più partecipato degli eventi culturali in Europa.



L'appuntamento del 2021 è dedicato al tema "Patrimonio culturale: TUTTI inclusi" e pone una riflessione circa la partecipazione attiva dei cittadini.

Sabato 25 e domenica 26 settembre, dalle ore 9:00 alle 19:00, l’ingresso nella Pinacoteca è gratuito.



Evento dell'edizione GEP 2021 sarà la presentazione, sabato ore 17:00, dell'opera Pozzo dei desideri, donata nel 2017 dall'artista barese Ada Costa in occasione della mostra Genius Loci. Riflessi dell'identità locale in cinquanta artisti pugliesi tra passato e presente.

Pozzo dei desideri è un'installazione costruita esclusivamente da elementi in vetro e da frammenti di specchio, attraversati da un raggio laser rosso, realizzata nel 2002.

L'opera fa parte dei lavori monumentali dell'artista, tutti composti da vetri tagliati in moduli rettangolari, che culminano nella grande installazione Senza chiaroscuro, (Bari, Sala Murat, 2009) commissionata dalla Regione Puglia in occasione della Legge sulla Trasparenza.



Presenteranno l'opera di Ada Costa, che parteciperà all'evento, Francesca Pietroforte - Delegata alla Cultura della Città Metropolitana di Bari, Maria Grazia Magenta - Dirigente del Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali e Christine Farese Sperken - Storica dell'Arte.



L’accesso è consentito ai soggetti muniti di Green Pass Covid19 (in formato digitale o cartaceo).

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.



In rapporto al flusso dei visitatori, il personale della Pinacoteca garantirà modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone e assicurare una fruizione in piena sicurezza, secondo le disposizioni sanitarie vigenti.



Info e prenotazioni: 080/5412420

pinacoteca@cittametropolitana.ba.it

www.pinacotecabari.it