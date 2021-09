27 settembre - Silvio Garattini presenta ilsuo libro 'Il futuro della nostra salute' - Lecce 27/09/2021 Lunedì 27 Settembre ore 19:00

Chiesa di Santa Croce

(Centro storico Lecce)



Dialogo su

Il futuro della nostra salute:

l’importanza dell’attenzione all’altro

con



Silvio Garattini

(Fondatore e Presidente IRCCS Istituto di ricerca farmacologica “Mario Negri”)



e



Giuseppe Gigli

(Direttore Cnr Nanotec)



Interviene



Don Flavio De Pascali

(Parroco della Basilica di Santa Croce e Cattedrale di Lecce)



Conduce e modera



Marco Ferrazzoli

(Capo Ufficio stampa CNR)



da un’idea di



Gabriella Zammillo

(CNR NANOTEC, Lecce)



INGRESSO GRATUITO E LIBERO

FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA SU EVENTBRITE

OBBLIGATORIO GREENPASS.



Le difficoltà e le sofferenze che hanno caratterizzato la pandemia da Covid-19 hanno messo in risalto i punti di debolezza del nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Un bene straordinario per valorizzare il quale, il prof Silvio Garattini, scienziato e farmacologo italiano, Fondatore e Presidente dell’IRCCS – Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, propone idee e soluzioni per garantirne la sostenibilità e salvaguardare il futuro della nostra salute.



Con il prof Garattini parleremo pertanto di salute, di farmaci, di prevenzione, di cure, di responsabilità. Un dialogo ricco di riflessioni sulla scienza, sulla società, la formazione e la comunicazione nel campo delle scienza della vita, l’importanza dell’attenzione verso l’altro.

L’evento è parte della rassegna divulgativa “Jam session Nanotec: note di scienza su scala nanometrica”, un progetto Cnr Nanotec di Gabriella Zammillo, realizzato in collaborazione con Liberrima.



Cosa è “Jam sessio Nanotec… note di scienza su scala nanometrica”

“Jam session Nanotec… note di scienza su scala nanometrica” è la rassegna di incontri divulgativi avviata al Cnr Nanotec, che vede, ricercatori, scienziati ed esperti di fama internazionale, incontrare il grande pubblico e dialogare di scienza in modo intrigante, libero, informale.

Lo spazio dove curiosità e passione, esperienze e conoscenza sono gli strumenti che, come in una jam musicale, portano pubblico e protagonisti a concertare insieme e dipanare note di scienza su scale nanometriche, luoghi dove la materia presenta le sue svariate e sorprendenti proprietà, dove il confine tra discipline scientifiche e tecniche si attenua e le metodologie più avanzate della fisica, biologia, medicina, chimica, matematica e ingegneria si combinano, si potenziano e si fondono diventando Nanotecnologia.



Illibro

«Anche se il Servizio Sanitario Nazionale è stato fondamentale per la lotta alla pandemia – guai se non ci fosse stato – la tragedia del Covid-19 ha rappresentato una scossa che ha evidenziato molte carenze e ha suggerito a tutti la necessità di un futuro diverso. Per queste ragioni il SSN ha bisogno di una revisione che forma l’argomento di questo libro. Una revisione che rappresenta un sogno, il sogno di tutti i cittadini: ma bisogna sognare per ottenere grandi risultati…». Silvio Garattini, scienziato e farmacologo di fama, presenta un ampio spettro di proposte concrete per cambiare il nostro SSN e spiega al grande pubblico come dovremmo immaginare il futuro della nostra salute.