Sannicandro di Bari - Aspettando Radici del Sud: dal 27 al 29 Ottobre il press-tour e la grande degustazione dei 70 vini 27/09/2021 Da Ottobre a Dicembre due appuntamenti in calendario per approfondire sui territori vinicoli e oleari del Sud Italia. Dal 10 al 13 giugno la 17a edizione di Radici del Sud



A partire dal 27 Ottobre e fino alla fine dicembre torna la rassegna Aspettando Radici del Sud, due appuntamenti pensati per approfondire la conoscenza dei vini da vitigni autoctoni del Meridione d’Italia. Degustazioni, laboratori e incontri con gli addetti ai lavori che si svolgeranno in Puglia e poi da gennaio in altre regioni italiane per prepararsi al meglio alla 17a edizione di Radici del Sud, in programma al Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari dal 10 al 13 giugno 2022.



Si inizia dal 27 al 29 Ottobre, tra il Subappennino Dauno e l’alta Murgia, dove si svolgerà la rassegna itinerante Storia, Geografia, Scienze sociali del vino e del cibo del Sud realizzata con il patrocinio del dipartimento Agricoltura della Regione Puglia. Saranno tre giorni dedicati alle culture vinicole, olearie e alimentari del Sud d’Italia con laboratori, attività e dibattiti. Un confronto tra i protagonisti delle filiere agroalimentari per creare nuove sinergie al fine di diffondere un nuovo stile alimentare e di vita insieme ai cuochi Peppe Zullo dell’omonimo ristorante e Angelo (Trilussa) Di Biccari del forno “Pane e Salute 1526” di Orsara di Puglia che insieme ad alcuni produttori di vino e olio ospiteranno giornalisti, blogger italiani e stranieri per un laboratorio in vigna, nell’orto e in cucina. Il gran finale sarà alle ore 20.00 di Venerdì 29 Ottobre, presso Masseria Barbera di Minervino Murge, dove si rilancerà il tema dell’alimentazione sostenibile anche dal punto di vista del rapporto tra dieta e salute interpretata dai cuochi Gianluca Ferri e Riccardo Barbera dell’ omonima Masseria e da Giacomo Racanelli di Aromi di Sannicandro di Bari. Seguirà, alle 20.30, la degustazione dei 70 vini autoctoni del Meridione d’Italia premiati a Giugno al Salone del vino di Radici del Sud 2021 (qui l’elenco dei vini https://www.radicidelsud.it/news-eventi/20576/i-vini-vincitori-della-xvi-edizione-di-radici-del-sud.html).



Info e prenotazioni:

338.5939322 – 346.4076012

radicidelsud@gmail.com