"Nel nome dell'Arcangelo", eventi a Monte Sant'Angelo fino ad ottobre 28/09/2021 Dalla Festa patronale al Festival Mònde passando per la mostra sui Longobardi, fino ad ottobre tanti eventi a Monte Sant’Angelo “nel nome dell’Arcangelo”



Il 29 settembre a Monte Sant’Angelo si celebra l’Arcangelo Michele e tra settembre e ottobre la Città è al centro di una serie di iniziative, eventi, progetti che promuovono l’Arcangelo, i suoi luoghi, i cammini, il territorio. Oltre a Piero Pelù, Santino Caravella, Sud Folk per la Festa Patronale in programma anche una mostra fotografica, una mostra dedicata ai 7 siti Longobardi, interventi teatrali, la visita istituzionale per la progettazione internazionale del “Cammino di Michael” con la Sacra in Piemonte, l’accoglienza all’Associazione Europea Via Francigena, la Festa del cinema sui cammini.



“Con la rete dei Longobardi in Italia, con la Regione Puglia, con il Teatro Pubblico Pugliese, con l’Apulia Film Commission, con le Terre di Sacra in Piemonte, con l’Associazione Europea Via Francigena continuiamo a promuovere Monte Sant’Angelo, il Gargano e la Puglia in Europa e nel mondo ponendo la nostra Città al centro di un percorso di promozione turistica e culturale internazionale” - dichiara Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo.



“Continua il nostro percorso internazionale di promozione de La Città dei due Siti UNESCO e della sua storia, cultura, identità” - dichiara Rosa Palomba, Assessore alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo, che aggiunge - “Con questi progetti creiamo ponti, reti, percorsi culturali, idee di viaggio attraverso diversi linguaggi e forme d'arte. Promuoviamo la spiritualità, la cultura, il turismo slow ponendo sempre al centro la figura dell'Arcangelo che per tre volte è apparso sul Monte Gargano portando nella nostra Città il suo culto e il suo Santuario che è oggi Patrimonio Mondiale dell’Umanità tutelato dall’UNESCO e simbolo in Europa e nel mondo”.



NEL NOME DELL'ARCANGELO

Gli eventi in programma



Settembre



25-30 | FESTA PATRONALE IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO

Comitato Festa Patronale



26/9 - 15/10 | “SAN MICHELE 1979”, MOSTRA FOTOGRAFICA

“Una processione tra misticismo e devozione”. Fotografie di Alfredo Ingino

MeTA - Museo Etnografico Tancredi | ore 10-12,30/15-18 | Info: +390884562098

Pro Loco, Foto Cine Club Foggia, FIAF



Ottobre



1-2-3 | FIORI DEL DESERTO

Camminata con intervento teatrale nei luoghi dell’eremitaggio garganico.

Dalle ore 14.30 | Monastero di San Barnaba / nei pressi dell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano. Obbligatoria la prenotazione: +39 0884562062

Kuziba con il sostegno di “Culture in cammino” di Teatro Pubblico Pugliese e Regione Puglia (Progetto TheRout_Net, Interreg V/A Grecia-Italia 2014-2020)



Lunedì 4 | “IL CAMMINO DI MICHAEL”, INCONTRO IN PIEMONTE

Il progetto internazionale di promozione dei centri micaelici “Il Cammino di Michael” fa tappa alla Sacra di San Michele in Piemonte

Terre di Sacra



Mercoledì 6 | “ROAD TO ROME”, MONTE SANT’ANGELO ACCOGLIE L’EVENTO ITINERANTE DELL’AEVF

L’Associazione Europea delle Vie Francigene compie vent’anni e per festeggiare questo importante anniversario dal 15 giugno sta percorrendo tutti i 3.200 km che compongono la Via Francigena, da Canterbury a Santa Maria di Leuca a piedi e in bicicletta. ‘Via Francigena. Road to Rome 2021. Start again!’ il nome dell‘evento itinerante, un lungo cammino alla (ri)scoperta di 5 nazioni all’insegna del turismo lento, tra luoghi, incontri, cultura e tradizioni.

Il 6 e il 7 ottobre l’accoglienza nella Città dell’Arcangelo Michele. Mercoledì 6, ore 18, nell’Atrio superiore del Santuario, l’Amministrazione accoglie la delegazione guidata dal Presidente nazionale di AEVF, Massimo Tedeschi.

Associazione Europea Via Francigena, Monte Sant’Angelo Francigena



7/10 - 7/11 | “TOCCAR CON MANO I LONGOBARDI”

Una mostra che permette di conoscere e toccare le 7 eccellenze architettoniche del Sito UNESCO dei Longobardi in Italia

Castello | ore 9,30-13/14,30-18 | Info e prenotazioni: +390884562062

Associazione Italia Langobardorum, Ente Parco, Padri Micheliti, Ecogargano, Pro Loco



8-10 | MÒNDE - FESTA DEL CINEMA SUI CAMMINI

Fondazione Apulia Film Commission con MAD (Memorie Audiovisive della Daunia)

www.mondefest.it



#LaCittàdeidueSitiUNESCO | #MonteSantAngeloCOMUNICA per www.montesantangelo.it