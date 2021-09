30 settembre - I NUMERI DELL' ANIMA con Flavio Albanese in scena a Santeramo in Colle (Bari) 30/09/2021 GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE – Santeramo in Colle

I NUMERI DELL’ANIMA

Manifesto per una nuova accademia

In scena per lo STEAM Festival lo spettacolo della Compagnia del Sole

tratto dal Menone di Platone con Flavio Albanese, Loris Leoci e Domenico Piscopo



Giovedì 30 settembre, 15.30, la Compagnia del Sole è ospite dello STEAM FESTIVAL (Festival dell’Arte scientifica, tecnologia, ingegneristica e matematica) curato dall’associazione I Bambini di Truffaut e dall’IISS Pietro Sette di Santeramo sotto la direzione artistica del prof. Giancarlo Visitilli.



I numeri dell’anima, Manifesto per una nuova accademia è un progetto ideato e realizzato dalla Compagnia del Sole, sostenuto da Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese nell'ambito di CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA si tratta di un progetto artistico di formazione del pubblico che unisce teatro, filosofia e scienza portando in scena temi di valore grande valore accademico attraverso un linguaggio suggestivo e coinvolgente anche per dei giovanissimi spettatori.



L’appuntamento in programma giovedì 30 settembre, ore 15.30, nel giardino interno dell’ ITE/Liceo Pietro Sette sarà un’occasione per incontrare a teatro alcuni temi tratti dal Menone di Platone in uno spettacolo diretto e interpretato da Flavio Albanese, accompagnato in scena da Loris Leoci e Domenico Piscopo con l’impianto scenico e i costumi di Marinella Anaclerio.

Menone, giovane discepolo del sofista Gorgia, incontra Socrate a casa del suo ospite Anito e lo interroga su un tema alto: la Virtù può essere insegnata?



Il Non-Sapere socratico trasforma la schermaglia retorica, in una lezione rigorosa ed estemporanea, fortemente ironica e brillante. E’ un’agile ed efficace versione del celebre dialogo Menone sull’insegnabilità della virtù, un “manifesto” per l’Accademia che Platone fonderà. Ricco di colpi di scena, spunti comici ed improvvisazioni con il pubblico, è una performance pensata per qualunque spazio, dal palcoscenico alle aule scolastiche, dai foyer dei teatri agli appartamenti. Lo spettacolo restituisce, pur rispettandone fedelmente e con rigore la lettera, un carattere popolare a questioni filosofiche senza tempo. Il tema dell’insegnamento e della trasmissione della virtù sono il filo portante del dialogo che, al suo apice, vede un coinvolgimento diretto degli spettatori in un gioco comicissimo fatto di leggi matematiche e geometriche, in cui si dimostra addirittura l’immortalità dell’Anima.



NUMERI DELL’ANIMA

Manifesto per una nuova accademia

Adattamento e regia Flavio Albanese

Con Flavio Albanese, Loris Leoci, Domenico Piscopo

Impianto scenico e costumi Marinella Anaclerio

Giovedì 30 settembre, ore 15.30

Santeramo in Colle - giardino interno ITE/Liceo Pietro Sette (Via Pietro Sette, 3)

Info e botteghino: +39 328 407 1538