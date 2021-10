1 2 3 ottobre - Trittico teatrale 'Fiori del deserto' a Monte Sant'Angelo (Foggia) 01/10/2021 Fiori del deserto

Camminata con intervento teatrale nei luoghi dell’eremitaggio garganico



1 - 2 - 3 OTTOBRE 2021

dalle 14:30 alle 18.00

Monastero di San Barnaba

Monte Sant’Angelo (FG)



un trittico teatrale con

Livio Berardi • Rossana Farinati • Bruno Soriato



ricerca musicale

guida ai luoghi

costumi

amministrazione

testo e regia



un progetto di

Fabio Trimigno

Andrea Stuppiello

Angela Gassi

Giuseppe Strafella

Bruno Soriato



Kuziba



con il sostegno di

CULTURE IN CAMMINO

Teatro Pubblico Pugliese • Regione Puglia • Comune di Monte Sant’Angelo

L'attività è affidata al Teatro Pubblico Pugliese dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e finanziata dal Programma Interreg V/A Grecia-Italia 2014/2020, nell'ambito del progetto TheRout_Net - Thematic Routes and Networks, di cui il Dipartimento è partner.



in collaborazione con

Abbazia di Pulsano • sistemaGaribaldi

Bottega degli Apocrifi • Legambiente Monte Sant’Angelo





Eremiti?! Ce ne sono ancora? Dall'antichità fino ad oggi ci sono figure che, collocandosi ai margini della società, hanno contribuito e contribuiscono ancora in modo determinante al pensiero e all'identità della società stessa. I valloni del Gargano sono luoghi di straordinaria bellezza che a partire dal medioevo sono stati popolati da eremiti e monaci in maniera così intensa da far guadagnare al monte la nomea di deserto monastico garganico. Tra queste figure, spiccano quelle di san Giovanni da Matera e dei suoi seguaci, detti “gli Scalzi”: vero e proprio san Francesco pugliese ante litteram, Giovanni l’eremita nasce nel 1129 e dopo aver dato vita ad un convento a Ginosa, vicino a Taranto, fonda presso l’abbazia di Pulsano sul Gargano un nuovo ordine monastico, destinato ad avere grande diffusione in tutta la penisola. Ripercorrere quei luoghi ed evocare alcuni frammenti di quelle esperienze è un modo per ricontattare una radice profonda e dimenticata della Puglia e del meridione.







info e prenotazioni: infopoint@turismomontesantangelo.it • 0884 562062



L’esperienza prevede un percorso a piedi con guida sui sentieri che conducono alle rovine del monastero di San Barnaba, ex cenobio femminile dell’ordine pulsanese dove avranno luogo le narrazioni. L’appuntamento è alle 14.30 presso il parcheggio del Castello di Monte Sant’Angelo, per raggiungere insieme il punto di partenza della camminata, dove sarà possibile parcheggiare le auto. Rientro alle auto previsto per le ore 18.00.

Le uscite si svolgeranno all’aria aperta e nel rispetto del distanziamento fisico.

Abbigliamento ed occorrente per effettuare il trekking: pantaloni lunghi, scarpe da trekking o scarponcini alti, maglioncino, k-way o parapioggia, cappello, zaino con acqua e stuoino o cuscino per sedersi.



partecipazione a numero limitato • sono necessari la prenotazione, l’utilizzo della mascherina e l’esibizione del Green Pass