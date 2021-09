[PHOTOGALLERY] Lecce - Presentato Women's Equality Festival, in programma dall'1 al 3 ottobre al teatro Apollo di Lecce. 30/09/2021 A LECCE IL VIA UFFICIALE A “WE – WOMEN’S EQUALITY FESTIVAL”, LA PRIMA MANIFESTAZIONE NAZIONALE INTERAMENTE DEDICATA ALLA PARITÀ DI GENERE IN COLLABORAZIONE CON REGIONE PUGLIA



Ad aprire la manifestazione, che da domani a domenica 3 ottobre animerà la città di Lecce, una conferenza stampa che ha visto intervenire il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, la Consigliera Politica con delega all’Agenda di Genere e il Capo di Gabinetto del Presidente Emiliano, Titti De Simone e Claudio Stefanazzi, il Presidente di WE Festival Alessandro Beulcke, la Presidentessa di ValoreD Paola Mascaro e la Regional Manager Sud Italia di UniCredit Annalisa Areni. 30 settembre 2021, Lecce – Si è svolta questa mattina presso il Must - Museo Storico della Città di Lecce, la conferenza stampa di apertura di “WE – Women’s Equality Festival”, la prima manifestazione nazionale dedicata interamente alla Parità di Genere e all’empowerment femminile che a partire da domani, 1° ottobre, vedrà esperti, istituzioni e volti noti dello spettacolo e della cultura italiana confrontarsi sul tema della gender equality sul palco del Teatro Apollo di Lecce. Tutti gli appuntamenti sono liberi e gratuiti, previa registrazione sul sito della manifestazione www.wefestival.it <> ha spiegato in conferenza stampa Alessandro Beulcke, Presidente di WE Festival e CEO di Beulcke+Partners, agenzia creativa milanese ideatrice e organizzatrice del festival. <>. In collaborazione con Regione Puglia e con il Comune di Lecce, WE Festival farà inoltre da cornice alla presentazione dell’Agenda di Genere della Regione Puglia, documento definitivo di Strategia regionale che sarà ufficialmente presentato in occasione del Festival. <>. <> sottolinea Titti De Simone, Consigliera Politica con delega all’Agenda di Genere. Ampio spazio sarà dato ai temi del lavoro, dell’economia, della salute, della cultura e del sociale, che saranno affrontati da molteplici punti di vista grazie al contributo di imprese e associazioni che da sempre sono impegnate nella diversity & inclusion e nella gender equality, prime tra tutte UniCredit, main partner del Festival, Valore D la prima associazione di imprese in Italia, oltre 270 ad oggi, che dal 2009 si impegna per l’equilibrio di genere e per una cultura inclusiva nelle organizzazioni e nel nostro Paese, e BIP, partner della manifestazione e coordinatore del lavoro dell’Advisory Board.



Non mancheranno i momenti di intrattenimento culturale: uno spettacolo, WE-NOI, in programma domani sera e un concerto per pianoforte e trio d’archi sabato sera.



MAIN PARTNER: UniCredit PARTNERS: Autostrade per l’Italia, Medtronic EVENT SUPPORTERS: Consulthink, Coop KNOWLEDGE PARTNERS: BIP, Féminin Pluriel, Valore D Per consultare il programma completo del Festival e seguire gli appuntamenti in streaming: www.wefestival.i