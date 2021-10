2 ottobre a Molfetta nell’Auditorium Regina Pacis in scena lo spettacolo M/T MOBY PRINCE 3.0 02/10/2021 Sabato 2 ottobre a Molfetta nell’Auditorium Regina Pacis in scena lo spettacolo M/T MOBY PRINCE 3.0 nel 30° anniversario della tragedia



Sabato 2 ottobre alle ore 20,00 nell’Auditorium Regina Pacis di Molfetta andrà in scena lo spettacolo teatrale “M/T MOBY PRINCE 3.0” una produzione della compagnia La Nave Europa con

Lorenzo Satta e Alessio Zirulia, drammaturgia di Francesco Gerardi e Marta Pettinari, regia di Federico Orsetti.



Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Associazione “140” e Associazione 10 Aprile-Familiari Vittime Moby Prince Onlus e presentato in un nuovo allestimento in occasione del 30° Anniversario della più grande tragedia della Marina Civile Italiana con i suoi 140 morti.

A promuovere l’iniziativa è il Coordinamento dei Teatri di Molfetta costituito da Teatro dei Cipis, Kismet/La Cittadella degli Artisti, Malalingua, Teatrermitage, Il Carro dei Comici e Arterie Teatro con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Molfetta.



Il 10 aprile 1991 si verificò la collisione tra il traghetto della Navarma e la petroliera Agip Abruzzo nella rada di fronte al porto di Livorno. Lo spettacolo racconta l’incidente dal punto di vista di chi era a bordo del Moby Prince. Attraverso una serie di monologhi incrociati alternati a materiali d’archivio e ricostruzioni in 3D, a parlare sono vite comuni, ricordi dei testimoni, documenti. Un atto unico che non racconta solo le vicende umane, ma si addentra nelle contraddizioni della fase processuale e nelle tante lacune emerse nella ricostruzione dell’incidente per continuare a diffondere la memoria di questa storia nelle comunità che hanno avuto vittime, come è accaduto a Molfetta con i suoi 4 morti componenti dell’equipaggio Giuseppe De Gennaro (29 anni), Nicola Salvemini (36 anni), Giovanni Abbattista (45 anni) e Natale Amato (53 anni).



Trent’anni dopo lo svolgimento dei fatti, lo spettacolo si addentra negli interrogativi aperti dalla recente Commissione Parlamentare d’Inchiesta i cui risultati smentiscono clamorosamente le verità processuali sinora conseguite e fa emergere per la prima volta tutta la vicenda in una luce nuova che è oggi più importante che mai mantenere accesa.

M/T Moby Prince ha debuttato a Livorno nel 2006 ed è stato rappresentato nei principali teatri italiani, tra cui il Piccolo Teatro di Milano/Teatro d’Europa, il Teatro Stabile di Torino, l’Arena del Sole di Bologna. Quindici anni dopo e in occasione del 30° Anniversario della tragedia, lo spettacolo debutta in un nuovo allestimento realizzato presso il Teatro Nazionale di Genova riaffermando l’attualità di una delle tante tragedie senza colpe né colpevoli accadute nel nostro Paese e purtroppo rimossa col passare del tempo dalla nostra memoria collettiva. Uno spettacolo necessario, per non dimenticare.



Evento organizzato nel rispetto delle norme anti Covid, ingresso con green pass.

La partecipazione è gratuita (fino esaurimento posti) con prenotazione obbligatoria all’Info Point Molfetta tel 351.9869433