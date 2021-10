Giovinazzo - #ApuliaBestCompanyAward2021: stasera appuntamento con le nostre #EccellenzePugliesi! 01/10/2021 #ApuliaBestCompanyAward2021: stasera appuntamento con le nostre #EccellenzePugliesi!



Oggi torna l’evento annuale, Apulia Best Company Award, una rassegna promossa da Sinergitaly, che come da consuetudine ormai da alcuni anni premia l’eccellenza del Made in Italy nel campo della professione, delle scienze, del sociale, dell’arte, della cultura, dell’associazionismo.



All’evento parteciperà la parlamentare giovinazzese, Francesca Galizia, che ancora una volta in qualità di madrina, ha dichiarato:

“Stasera nella splendida Giovinazzo, un piccolo gioiello a nord di Bari, scelto

per accogliere l’appuntamento di quest’anno, al fianco del Presidente di Sinergitaly, Riccardo Di Matteo, e di numerose autorità istituzionali, premieremo alcune tra le nostre straordinarie realtà territoriali, che con impegno, devozione, serietà e competenza sono riusciti a rendere la nostra Regione un luogo nel quale restare”.



La manifestazione è stata organizzata in partnership con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri di Giovinazzo e patrocinata dal Comune di Giovinazzo, dalla Regione Puglia, dall’Università degli studi Aldo Moro, dall’Enea, dalla Città Metropolitana e dalla Proloco di Giovinazzo.

Giunto anche per l’occasione - ci fa sapere il Presidente di Sinergitaly, Riccardo di Matteo - un particolare premio di rappresentanza da parte della Presidenza della Camera.



“Sono particolarmente fiero della fiducia che ancora una volta è stata accordata all’Associazione che presiedo e onorato della medaglia di rappresentanza ricevuta dal Presidente della Camera, Roberto Fico, che mi gratifica e mi motiva a portare avanti un percorso di iniziative utili a fare del nostro territorio un’eccellenza conosciuta in tutto il mondo”, conclude Il Cav. Riccardo di Matteo.

L’appuntamento, dunque, è per stasera a Giovinazzo alle h.19 presso l’Istituto Vittorio Emanuele II.