Presentato a Monopoli il nuovo servizio di igiene urbana dell’Aro/Ba8 01/10/2021 Monopoli, Conversano, Polignano a Mare e Mola di Bari insieme per superare il 70% di differenziata



I comuni pugliesi fanno rete per offrire ai cittadini un servizio di igiene urbana più incisivo ed efficiente che rappresenta un unicum nel Sud Italia. Una regia unica di valenza storica che mette insieme per la prima volta quattro comuni, dopo otto anni di commissariamento dell’Aro da parte della Regione Puglia, per gestire l’appalto dalla fase di start up al mantenimento. L’obiettivo è ambizioso: superare il 70% di raccolta differenziata già dal primo anno.



Quattro gioielli del nostro territorio, tutti e quattro a vocazione turistica, i Comuni di Monopoli, Conversano, Polignano a Mare e Mola di Bari hanno avviato dal 16 luglio c.a. il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nel bacino dell’Aro Ba/8 (Ambito di Raccolta ottimale) con i nuovi gestori che compongono il Raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) che si è aggiudicato la gara: Navita srl, Si.Eco spa con il subappaltatore del Comune di Monopoli Green Link Srl Società Benefit.



Primo momento tangibile di questa gestione unitaria sarà la distribuzione dei kit che avverrà in contemporanea nelle quattro città da giovedì 7 ottobre.



Gli aspetti salienti del nuovo servizio sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta venerdì 1° ottobre nel Castello Carlo V a Monopoli, alla presenza dei quattro amministratori comunali - il sindaco di Monopoli Angelo Annese, il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio, il sindaco di Polignano a Mare Domenico Vitto, il sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna – del commissario Aro Gianfranco Grandaliano, del Rup (Responsabile unico del procedimento) Antonello Antonicelli e dell’amministratore unico di Navita, impresa capofila, Francesco Roca.

Dopo uno strenuo lavoro di coordinamento e sintesi messo in atto dalle quattro amministrazioni e dopo una frenetica corsa per porre rimedio a situazioni pregresse di gestione straordinaria (ordinanze sindacali di proroga del servizio), si è riusciti a definire un servizio unico di raccolta che punta alla massima differenziazione dei rifiuti.



Una vera e propria impresa dal significato simbolico di grande impatto, frutto di mediazione politica e buon governo messi in campo dai sindaci con il supporto delle strutture comunali, che per il bene della comunità sono andati oltre i propri steccati.



Nel corso dei cinque anni di durata dell’appalto la nuova gestione prevede numerosi elementi innovativi che renderanno il servizio “intelligente”, ovvero tecnologicamente avanzato, attento al decoro urbano e in sintonia con le peculiarità del territorio, con alti livelli di raccolta differenziata.



Tra le novità si evidenzia il centro del riuso che sarà attivato nei quattro comuni, di fondamentale importanza per abbattere i conferimenti al centro di raccolta di oggetti ancora in buono stato che potrebbero essere riutilizzati da altri utenti piuttosto che essere smaltiti.



Primo vero progetto unitario in tema di raccolta differenziata, completamente green per i mezzi a basso impatto e per le attrezzature in plastica riciclata, è considerato una best practice per le procedure e le azioni più significative che propone.



Tra queste spicca l’avvio di un percorso di informatizzazione del servizio che oltre ad offrire la possibilità di modellare le soluzioni sulle esigenze specifiche dei comuni, accompagnerà le quattro cittadine a diventare sempre più sostenibili e confortevoli.



Ai fini di un servizio più equo, come prescrive la normativa europea che “chi inquina paga”, riveste un posto di rilievo l’introduzione della business intelligence. Attraverso l’uso di attrezzature intelligenti consente di capire la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti da ciascun utente. L’analisi dei comportamenti offrirà la possibilità di sviluppare la tariffazione puntuale e la riorganizzazione dei calendari di raccolta.



Il nuovo servizio di igiene urbana si contraddistingue anche per la capacità di offrire un servizio flessibile, il più vicino possibile alle esigenze dei cittadini.



I Centri di Raccolta Mobile (CRM) e le Isole Ecologiche Mobili (IEM), ad esempio, renderanno più agevole e capillare il conferimento dei rifiuti sul territorio. Rappresentano una novità assoluta perché offrono agli utenti la possibilità di conferire anche in orari differenti da quelli stabiliti dal calendario di raccolta.



Sempre nell’ottica della flessibilità e versatilità del servizio, il progetto prevede uno sportello info temporaneo e itinerante, per una durata di tre mesi. Denominato Ecotruck, ha il compito di fornire materiali e informazioni sul nuovo servizio di raccolta rifiuti al fine di consentire una capillare informazione, formazione e sensibilizzazione della cittadinanza sulla raccolta differenziata. Il camper dell’Ecotruck andrà in giro nei comuni dell’Aro Ba/8 seguendo un calendario ben preciso con orario continuato dalle 9 alle 18 dal martedì alla domenica. A bordo del mezzo personale esperto e disponibile fornirà ogni chiarimento agli utenti.



«L’avvio del nuovo servizio di raccolta nell’Aro Bari 8 è frutto della stretta collaborazione istituzionale tra Comuni, Regione e Ager. L’obiettivo è migliorare ulteriormente una raccolta differenziata già di qualità nelle comunità dell’Aro Bari 8, e contestualmente avviare il percorso per l’introduzione della tariffazione puntuale, che rappresenta il futuro per i sistemi di raccolta differenziata», afferma Gianfranco Grandaliano, Commissario Aro.



«Oggi è una giornata storica perché diamo avvio al servizio di raccolta rifiuti unitario con tutti i Comuni dell’Aro Ba8. È stato un percorso lungo che ha visto coinvolte quattro amministrazioni comunali che hanno accettato la sfida di un servizio condiviso e più moderno. Non è stato facile perché c’era da contemperare le esigenze di ciascun territorio adeguando il servizio alle specifiche caratteristiche e alle esigenze di ciascuna comunità. Entro fine anno il nuovo servizio unitario andrà a regime. Anche per Monopoli cambierà qualcosa ma sono sicuro che i cittadini anche questa volta sapranno apprezzare le novità», evidenzia Angelo Annese, Sindaco di Monopoli, Comune capofila dell’Aro Ba8.



«Per Conversano il nuovo servizio rappresenta la speranza di un cambiamento radicale relativamente alla qualità del servizio e conseguentemente con riferimento al decoro della città d'arte. Grande soddisfazione deriva dal gioco di squadra posto in campo dai quattro comuni ed è pure grande la riconoscenza per le professionalità che ci hanno condotti verso il risultato. Ci aspetta tanto lavoro ed abbiamo bisogno della collaborazione dei cittadini. Dobbiamo crederci!», sottolinea Giuseppe Lovascio, Sindaco di Conversano.



«Per le comunità di Polignano, Conversano, Mola e Monopoli avere un unico ed innovativo servizio di igiene urbana rappresenta il primo importante passaggio verso un obiettivo ben più importante, quello di avere città finalmente pulite ed attente all'ambiente. Dopo anni di incertezze, da qualche mese, gli operatori stanno lavorando assiduamente per far tornare Polignano alla sua naturale pulizia e bellezza. Certo la strada è ancora lunga ed il lavoro da fare tanto, ma l'inizio promette cose buone. Intendo ringraziare, per questo importante obiettivo, i colleghi amministratori, i dirigenti e gli uffici dei quattro comuni impegnati e il RUP dell'ARO BA 8 perché è solo in comunione di intenti che si possono realizzare grandi progetti per le nostre comunità», dichiara Domenico Vitto, Sindaco Polignano a Mare.



«Adesso servirà l'impegno e la collaborazione di tutti i cittadini per rendere la nostra città sempre più pulita e attraente. Un grazie a tutti i colleghi amministratori, al RUP dell'ARO BA 8 ed a tutti gli uffici comunali coinvolti perché grazie alla loro professionalità abbiamo raggiunto un risultato storico per le comunità che amministriamo. Buon lavoro a tutti», afferma Giuseppe Colonna, Sindaco di Mola di Bari



«L'avvio del nuovo servizio di igiene urbana rappresenta uno spartiacque per le quattro comunità interessate. Si avvia un servizio unitario moderno e pienamente rispondente ai bisogni dei cittadini e dei visitatori di Mola di Bari, Conversano, Monopoli e Polignano a Mare. In particolar modo per Mola usciamo finalmente da una situazione di carattere provvisorio ed emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi due anni del servizio di igiene urbana», è il commento di Elvira Tarsitano, Assessore all’Ambiente Comune di Mola di Bari.



«La sinergia tra pubblico e privato che caratterizza il nuovo servizio di igiene urbana rappresenta una sfida ambiziosa e impegnativa. Tutte le aziende coinvolte nel progetto metteranno in campo le migliori competenze e professionalità per garantire un servizio all’altezza delle aspettative della comunità. La tecnologia e la forte connotazione green del servizio, inoltre, renderanno le città più smart ed ecosostenibili», conclude Francesco Roca, Amministratore unico Navita srl.