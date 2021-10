EGNAZIA TRI: ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE MEDIO, MEDIO A STAFFETTA E LO SPRINT 02/10/2021 EGNAZIA TRI: ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CAMPIONATO REGIONALE MEDIO, MEDIO A STAFFETTA E LO SPRINT





Parte il countdown per l’Egnazia TRI: in un luogo dove il clima è sempre mite, tra scenari con scorci mozzafiato, ulivi secolari e trulli, arriva la terza edizione dell’Egnazia TRI che porta con sé entusiasmo e adrenalina per tutti gli amanti dello sport e decreterà il vincitore del Campionato Regionale Puglia di Triathlon Medio 2021 individuale e a squadre.



Non una semplice gara di Triathlon Medio ma un vero e proprio Campionato Regionale: una sfida multidisciplinare estrema a contatto con la natura.



C’è ancora tempo per potersi iscrivere: fino all’11 ottobre per il campionato regionale Medio e Medio a staffetta, e fino al 12 ottobre per lo Sprint.

La gara di sabato 16 ottobre prevede tre discipline: 1900mt a nuoto nelle acque cristalline del mare di Savelletri, 90km panoramici in bicicletta che dalla strada costiera conducono verso i caratteristici trulli, 21km di corsa nell’entroterra pugliese su un tracciato multilap da percorrere tre volte attraverso il paese di Savelletri, Borgo Egnazia e le spettacolari campagne dell’immediato entroterra, per arrivare al traguardo sul mare.



Domenica 17 ottobre, invece, lo Sprint consentirà di misurarsi in un percorso su distanze più brevi per tutti gli appassionati che vorranno competere a fianco dei campioni: il triathlon a Borgo Egnazia è anche l’occasione per avvicinarsi alle gare, vivendone tutto l’entusiasmo e l’adrenalina, sfidando sé stessi e i propri limiti, immersi nel fascino di una terra meravigliosa.



Gli Atleti

Tra acque limpide, ulivi secolari, e i trulli dei percorsi immersi nella macchia Mediterranea, sfileranno grandi campioni di questa disciplina.

Per la partecipazione maschile: Giulio Molinari 3 volte campione Europeo, 4 volte campione italiano che ha conquistato il suo quarto titolo di Campione Italiano di Triathlon Medio 2020 con un tempo eccezionale di 3h 48’58”.



Daniel Fontana, di origini argentine naturalizzato italiano, da anni indossa la maglia azzurra rappresentando l’Italia in ogni gara Mondiale e Olimpica.

Mattia Ceccarelli che si è guadagnato il 3° posto nel triathlon sprint nel 2011, il 1° posto ai campionati italiani di aquathlon nel 2013, insieme al 3° posto lo scorso anno all’Ironman 70.3 Vichy e l’8° posto all’Ironman Italy sempre nel 2018.





I riflettori, invece, per la partecipazione femminile sono tutti puntati su 3 atlete: Alessandra Fior, campionessa regionale di categoria per il super sprint a Vittorio Veneto e uno sprint a Lignano nel 2016, diventando anche campionessa di vita.

Ilaria Zane, campionessa italiana di triathlon olimpico nel 2019, campionessa Italiana di duathlon e argento ai Campionati Italiani di triathlon sprint nel 2020.

Martina Dogana, specializzata nelle lunghe distanze, ha portato a casa non solo sei titoli italiani di triathlon lungo, ma anche medaglie individuali e a squadre ai Campionati Europei e Mondiali e gare di livello mondiale come l'Ironman di Nizza del 2008, il 70,3 Italy del 2011 e il Challenge Vichy del 2012.