Il 3 ottobre ad Alberobello epilogo 2021 del Cicloamatour con la Coppa Madonna del Rosario 02/10/2021 Il 3 ottobre ad Alberobello epilogo 2021 del Cicloamatour con la Coppa Madonna del Rosario



Torna domenica 3 ottobre ad Alberobello la Coppa Madonna del Rosario numero 17, organizzata dalla Spes Alberobello, con il patrocinio del comune e in particolare con la collaborazione dell’assessorato allo sport della città alberobellese.



La macchina organizzativa, capitanata da Rino Perta, è da tempo in moto per definire al meglio i dettagli di una gara che si prospetta di gran lunga più avvincente rispetto alle edizioni precedenti, in coincidenza con l’epilogo del Cicloamatour, il circuito di corse su strada ribattezzato dagli addetti ai lavori come il campionato ciclistico amatoriale di Puglia.



La Coppa Madonna del Rosario prende il nome dalla caratteristica chiesa della frazione di Correggia, costruita su un trullo nel 1748, ampliata dalla navata laterale in onore della Madonna.



Sono 13 giri di 5 chilometri cadauno con alcuni saliscendi, strappetti poco selettivi e l’ultimo chilometro a salire con pendenze al 6% prima di tagliare il traguardo posto in Via Turi dove è prevista la partenza alle 9:15.



Rino Perta, responsabile dell’organizzazione e presidente della Spes Alberobello: “Ci aspettiamo una gara spettacolare come sempre, il percorso costellato di curve, controcurve e saliscendi continui è quindi adatto a corridori scattisti più che ai fondisti. Questa corsa ciclistica amatoriale farà da apripista a un mese di ottobre ricco di appuntamenti con le gare del Trittico dell’Unesco per esordienti, allievi e juniores, il giorno 10 tra Noci e Alberobello, condividendo lo sforzo organizzativo insieme all’Asd 1 Dente in Più e su input del consorzio Puglia Bici e Futuro. Saremo di nuovo all’opera a fianco dei giovanissimi il 24 con il Trofeo Sylva Arboris Belli - Memorial Ginetta Ruggieri e poi faremo in modo di recuperare entro la prima decade di novembre il classico Duathlon dei Trulli”.



Dall’amministrazione comunale alberobellese, con in testa il sindaco Michele Longo e l’assessore allo sport Antonella Ivone, è arrivato il plauso a tutta la Spes Alberobello sempre sulla cresta dell’onda nell’organizzazione degli eventi ciclistici con passione e competenza.