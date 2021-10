Bari - Bifest 2021 - PROGRAMMA SABATO 2 OTTOBRE 02/10/2021 PROGRAMMA SABATO 2 OTTOBRE



Micaela Ramazzotti è la protagonista di domani, sabato 2 ottobre. Nel pomeriggio al Teatro Petruzzelli alle 16.30, ci sarà la sua master class dopo la proiezione di Naufragi di Stefano Chiantini (ore 15:00) mentre alle 21.30 riceverà il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence. In serata, premiazione del concorso Panorama Internazionale per il miglior regista, migliore attore e migliore attrice, e premiazione di Anteprime italiane con i seguenti premi: premio Ettore Scola per il miglior regista, premio Gabriele Ferzetti per il miglior attore, premio Mariangela Melato per il cinema per la migliore attrice. A seguire, proiezione dell’Anteprima mondiale Marilyn ha gli occhi neri di Simone Godano alla presenza, in sala, del regista e degli attori Miriam Leone e Stefano Accorsi.



Alle 9.00 al Petruzzelli, proiezione dell’edizione restaurata dalla Cineteca nazionale di La terrazza di Ettore Scola e a seguire presentazione della rivista Bianco e nero su Ettore Scola con la partecipazione di Luca Bandirali, Alberto Crespi, Jean Gili, Oscar Iarussi, Silvia Scola e Walter Veltroni in video messaggio. Alle 18:30 un evento speciale: proiezione di Pino di Walter Fasano.



Per gli incontri con gli autori e gli attori dei film del giorno appuntamento alle 13:00 al teatro Margherita con: Nine Antico (regista del Panorama Playlist), Lauri Randla e NIka Savolainen (regista e attrice del Panorama Goodbye Soviet Union), Franco Angeli, Livia Bonifazi e Stefano Pesce (regista e attori dell’anteprima italiana La vera storia di Luisa Bonfanti).

Alle 14:00, sempre al Teatro Margherita, conferenza stampa finale del Bif&st 2021.

Due eventi speciali al Teatro Piccinni: alle 16:00 tributo a Scola con la proiezione di Che strano chiamarsi Federico di Ettore Scola e alle 19:00 incontro su L’avvocato nel cinema con la partecipazione di Angela Arbore, Enzo Augusto, Gianrico Carofiglio, Michele Laforgia.

Per il Tributo 01, proiezione al Teatro Piccinni (h. 10:00) di Viva la libertà di Roberto Andò e al Teatro Kursaal Santalucia di Il cuore altrove di Pupi Avati (h. 9:30), di Euforia di Valeria Golino (h. 15:00 presente in sala la regista), di Miss Marx di Susanna Nicchiarelli (h. 18:30 presente in sala la regista) e di La nostra vita di Daniele Luchetti (h. 21:30).

Susanna Nicchiarelli sarà la protagonista del Focus su 01 (Teatro Margherita ore 17:00) condotto da Franco Montini



Per gli Incontri con i Testimonial 01, appuntamento al Teatro Margherita (h. 18:30) con Valeria Golino. Conduce Jean Gili

Per Cinema e libri (Teatro Margherita ore 15:30) presentazione di La carica dei 600 a cura di Alberto Anile. Intervengono Alberto Anile, Simone Casavecchia, Felice Laudadio. Conduce Alberto Crespi.

Ultima giornata per i Laboratori di montaggio a cura di Walter Fasano, di sceneggiatura a cura di Silvia Napolitano, di critica cinematografica a cura di Paolo D’Agostini, di regia cinematografica a cura di Alessandro Piva, di recitazione a cura di Lina Sastri.

È visitabile al Teatro Margherita (ore 10:00-22:00) la mostra fotografica Ettore Scola al Bif&st.

Si ricorda che per accedere a tutte le proiezioni, comprese le master class è obbligatoria la prenotazione sul circuito vivaticket e sul sito bifest.

Il Bif&st 2021 è un’iniziativa di Apulia Film Commission e Regione Puglia - Assessorato alla Cultura e Turismo a valere su risorse di bilancio autonomo della Fondazione AFC e risorse regionali POC 2007/2013 e del Piano straordinario "Custodiamo la Cultura in Puglia 2021”, prodotta nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network 2021.



