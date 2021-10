Immagine: © Antonio Leo [PHOTOGALLERY] Martano (Lecce) - Ecco i vincitori di Agorà Design 03/10/2021 DOMENICA 3 OTTOBRE NEL PALAZZO BARONALE DI MARTANO, IN PROVINCIA DI LECCE, SI È CONCLUSA L'EDIZIONE 2021 DI AGORÀ DESIGN, FESTIVAL BIENNALE DEDICATO AL DESIGN, ALL'INNOVAZIONE E ALLA BIODIVERSITÀ PROGETTUALE.



José Carlos Ramírez Ceballos e Silvia Montesdeoca Cabrera, Marco Fiorentino, Matteo De Luca e Marielita Monsellato sono i vincitori delle due sezioni principali (Garden e Living) e delle menzioni speciali di Agorà Design 2021. Il Festival biennale dedicato al design, all'innovazione e alla biodiversità progettuale, ideato e organizzato dall’omonima associazione culturale diretta da Lucia Rescio e supportato da Sprech, in collaborazione con altre realtà pubbliche e private, dal 30 settembre al 3 ottobre ha proposto nel Palazzo Baronale di Martano un ricco programma di workshop, talk, lectio magistralis, laboratori, concerti e una mostra con oltre 100 progetti, tra prototipi e tavole progettuali.



Domenica 3 ottobre, alle 10:30, dopo gli interventi di Fabio Tarantino, sindaco di Martano, e Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, la cerimonia di premiazione è entrata nel vivo con la partecipazione di Lucia Rescio, presidente di Agorà Design e General Manager della Sprech, e Francesco Zurlo, docente del Politecnico di Milano, componente della giuria con Ludovica e Roberto Palomba, Kiasmo e Gianpiero Alfarano. Nella sezione Garden il Primo Premio è stato assegnato a José Carlos Ramírez Ceballos e Silvia Montesdeoca Cabrera con "Amore per la vita" che ha conquistato anche il premio speciale per l'utilizzo del Legno di Ulivo, iniziativa nata dal forte legame che lega Agorà Design al Salento. Utilizzare il legno degli ulivi eradicati per progetti d’arredo e di design è stata l’occasione per dare nuova vita alle piante colpite dalla Xylella. Al secondo posto Gianpaolo Montagna con "Feesh", al terzo Valeria Serbo con "Trayble". Nella categoria Living il vincitore è stato Marco Fiorentino con "Sciaca", che ha convinto la giuria anche per l'utilizzo del legno di ulivo. Secondo premio per Luigi Napolitano con "Griki"e terzo per Aldo Deli e Paride Stella con "Lara". Il Premio Living studenti è andato a "Yerva" di Matteo De Luca mentre il Premio speciale MAXXI - Arredamento Design è stato assegnato all'opera Kara di Marielita Monsellato. I premi sono realizzati da Sprech su disegno di Tony Manta.

Per quattro giorni il Festival ha proposto le lectio magistralis dell'architetto Roberto Palomba, cofondatore dello studio milanese Palomba Serafini, del designer Antonio Romano, fondatore di Inarea, tra i massimi esperti di brand design per imprese, gruppi o istituzioni, e numerosi talk - in collaborazione con gli ordini professionali (Architetti, Ingegneri e Giornalisti) e con l'Accademia di Belle Arti di Lecce, con, tra gli ospiti, Loredana Capone (presidente del Consiglio regionale della Puglia) Francesco Pagliari (The Plan), Novella B. Cappelletti (Paysage Topscape), Simona Bordone (Domus), Patrizia Catalano (Interni), Patricia Malavolti (La Rivista Del Colore), Kiasmo, Guido Santilio (Presidente della Delegazione ADI Puglia e Basilicata), Luca Paolo Vasa e Francesco Di Luzio (fondatori di Noii Studio e art director Pimar), Gianni Massa (Consiglio Nazionale Ingegneri), Alberto La Tegola (docente Università del Salento), Matteo Monosi (Sprech Srl), Antonio D’Aprile (ADI Puglia e Basilicata), Gianpiero Alfarano (docente Dipartimento Architettura - Università degli Studi di Firenze), Tommaso Marcucci (presidente Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecce), Giuseppe Coluccia (vice presidente vicario Ordine Ingegneri Provincia di Lecce), Luca Bandirali (Università del Salento), Stefania Galante ed Ester Annunziata (Accademia di Belle Arti di Lecce), Serena Fasiello (vice presidente Ordine dei Giornalisti di Puglia) e altri. Il festival ha dedicato spazio anche ai giovanissimi con i laboratori Bricks 4 Kidz®, per scoprire l’architettura utilizzando mattoncini Lego® e i workshop per il riciclo della plastica di Precious Plastic Salento. Per gli appassionati di vintage e bricolage, infine, quattro percorsi di Recupero/Relooking a cura di “Pause”, laboratorio artigianale e store specializzato in progetti d'arredo a basso impatto. I BtoB hanno messo a confronto professionisti, studenti, artigiani con le aziende e gli ospiti.



Agorà Design è una manifestazione sostenuta da Sprech, in partenariato con ADI - Associazione per il disegno industriale, Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Lecce, Consiglio nazionale e Ordine degli Ingegneri di Lecce, Ordine dei giornalisti della Puglia, Università del Salento e Accademia Belle Arti di Lecce, Fondazione Inarcassa, Camera di Commercio - Lecce, Confartigianato - Lecce, CNA, Provincia di Lecce e Comune di Martano. Media Partner Domus, Outdoor, Interni, The Plan, ProfessioneArchitetto.it e Paysage Topscape. Con il supporto di MAXXI - Interior Design, Kiasmo, Alese, Pause, Fusion Paint Italia, Pimar, Precious Plastic Salento, Rosa del deserto, Xgraph, Kloris. L'evento è organizzato da Cooperativa Radio Salentina.