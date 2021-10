7 ottobre - DIE PANNE da Friedrich Durrenmatt con Valentina Bischi e Francesca Sardella - Bari 07/10/2021 Il Peso della Farfalla, festival diretto da Clarissa Veronico, ospita, dopo Elena Bucci e Marco Sgrosso, Valentina Bischi con un appuntamento speciale in programma da Prinz Zaum.

Giovedì 7 ottobre alle 20:30 in scena Die Panne, cena con spettacolo tratta da Friedrich Dürrenmatt con Valentina Bischi e Francesca Sardella (La prenotazione è obbligatoria e il biglietto è acquistabile scrivendo a punticospicui@gmail.com).

Una sera d'autunno, in un piccolo paese di campagna l'auto del signor Alfredo Traps, viaggiatore di commercio, va in panne.

Il signor Traps non se ne rammarica, anzi, pregusta già il lato piccante della situazione. Si ritrova invece nella villa di un ex-uomo di legge; il padrone di casa ed i suoi amici gli aprono le porte per la cena, il vino ed il loro passatempo: mettere in scena un processo. Non importa se Traps non ha commesso alcun delitto "un reato si finisce sempre per trovarlo...che lo si voglia o no c'è sempre qualcosa da confessare".



Il terzo capitolo della settima edizione de Il peso della farfalla è intitolato ‘Sulle molteplici soglie della vita’ e programma spettacoli interpretati da alcuni dei migliori attori autori del teatro contemporaneo. Dopo Elena Bucci, Marco Sgrosso e Valentina Bischi si prosegue il 13 ottobre da Prinz Zaum con la prima puntata de I mendicanti Nobili di Hagop Baronian interpretato dagli attori del Teatro delle Bambole, che proseguirà in forma di radiodramma su Radiomadonnellenberg aprendo al pubblico l’universo letterario dell’Armenia e per chiudere il 27 ottobre il Festival ospiterà Roberto Latini e il suo Venere e Adone che parte ancora una volta da Shakespeare per parlarci di amore.



Il Peso della Farfalla è sostenuto da Ministero per i Beni e le attività Culturali, Regione Puglia, Comune di Bari, Radiomadonnellenberg – progetto Urbis PON Metro 2014-2020.



INFO E BOTTEGHINO

giovedì 7 ottobre

Prinz Zaum, ore 20:30

ingresso € 20,00.

La prenotazione è obbligatoria e il biglietto è acquistabile scrivendo a punticospicui@gmail.com.

Come da disposizioni ministeriali, all'ingresso sarà verificato il green pass.