Monopolii (Bari) - “La Forma del Colore” il progetto che l’artista pugliese Iginio Iurilli 04/10/2021 Mercoledì 6 ottobre



“LA FORMA DEL COLORE”



Presentazione Catalogo Quorum edizione e Video Documentario di Alessandro Piva

“Ancora a giocare stai?”

Racconto video dedicato all'artista Igino Iurilli



MONOPOLI, CASTELLO CARLO V – ORE 19



“La Forma del Colore” il progetto che l’artista pugliese Iginio Iurilli ha realizzato per il Castello Carlo V di Monopoli e la galleria La Cattedrale di Conversano, a cura di Lorenzo Canova e Carmelo Cipriani, diventa un catalogo e un documentario per la regia di Alessandro Piva. Mercoledì 6 ottobre alle ore 19 nel Castello Carlo V di Monopoli, dove è in corso la mostra inaugurata lo scorso 3 luglio, saranno presentati il catalogo “La forma del colore” (Quorum edizioni) e il documentario “Ancora a giocare stai?” di Piva, alla presenza dello stesso artista, delle istituzioni, dei curatori e tutta l’organizzazione.

Un’iniziativa del Comune di Monopoli, fortemente voluta dagli assessorati alla Cultura e al Turismo, e organizzata da Contempo – Produzioni per l’arte e la cultura contemporanea di Valentina Iacovelli con la collaborazione di Galleria Cattedrale di Conversano, e patrocinata dalla Fondazione Museo Pino Pascali. “Un dialogo metaforico, teso e potente tra l’uomo e il mondo che lo ospita, una mostra che vuole avere una doppia dimensione ambientale, in bilico tra il rapporto con l’architettura e quello con la natura, una riflessione poetica e consapevole sui destini del clima e degli ecosistemi a rischio”, così Lorenzo Canova definisce La Forma del Colore.





«Lavorare nuovamente con Iginio Iurilli dopo l'esperienza di “From The Earth” realizzando da CONTEMPO nel 2019 è stata una sfida bellissima. E curare insieme a lui il concept di questo progetto è stato entusiasmante. Ho avuto da subito una visione chiara di insieme: la forma e il colore come rimando all’essenza, alla purezza e all'autenticità del lavoro di Iginio. Conoscere e raccontare la sua storia, le persone che hanno partecipato alla realizzazione di questa grande avventura, assistere a tutto il processo creativo è stata una grande occasione per attivare visioni ed energie nuove», spiega Valentina Iacovelli di Contempo.

«Per la Città di Monopoli è un vero onore ospitare presso il Castello Carlo V la mostra personale di Iginio Iurilli, un artista della nostra terra e che ha esportato la sua arte oltre i confini della nostra regione. Una mostra che, in sinergia con gli Assessorati alla Cultura e Turismo, abbiamo voluto fortemente nella nostra città, consci dell’alto valore dell'artista e delle sue opere. La rinascita culturale e turistica di Monopoli non poteva prescindere dal considerare una delle forme più elevate e espressive dell'arte: la pittura e la scultura», afferma il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese.

«In qualità di assessori alla Cultura e al Turismo del Comune di Monopoli abbiamo fortemente voluto che la personale di Iginio Iurilli fosse ospitata in città al fine di elevare l’offerta turistico-culturale. Opere di un artista della nostra terra che ha esportato la sua arte oltre i confini della Puglia, riuscendo a stuzzicare l’attenzione di tanti visitatori che raggiungono la nostra città, oltre che degli stessi monopolitani. Veniamo da un periodo difficile durante il quale i settori della cultura e del turismo sono stati quelli più penalizzati. Abbiamo investito molto per la ripresa. E la personale di Iginio Iurilli ha raggiunto appieno gli obiettivi che c’eravamo posti. A lui e a tutti coloro che hanno collaborato va il nostro grazie», affermano gli assessori del Comune di Monopoli alla Cultura, Rosanna Perricci, e Turismo, Cristian Iaia.