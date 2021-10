3BMETEO: “Mezzo metro di pioggia in solo 6 ore in Liguria, RECORD NAZIONALE, e il maltempo punta ora al resto d'Italia" 04/10/2021 Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “piogge record quelle che stanno interessando la Liguria, dove nel savonese sono caduti quasi 500 litri di pioggia in solo 6 ore. Il maltempo, purtroppo, proseguirà e investirà tutta la Penisola. ”



NUOVO RECORD NAZIONE DI PIOGGIA CADUTA IN 6 ORE, BEN 496 mm – “ Spetta ancora alla Liguria il primato di pioggia accumulata nell'arco di solo sei ore. Nel pomeriggio, infatti, la stazione dell'ARPA Liguria, posta nei pressi di Montenotte, nel savonese, ha infatti registrato l'impressionate valore di ben 496 mm di pioggia in 6 ore, ossia l'equivalente di quasi 500 litri di acqua per metro quadrato” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che spiega – “Viene così abbattuto il vecchio primati di 472 mm registrati nel 25 ottobre del 2011 presso la stazione di Brugnato, sempre nel savonese”. “ Si tratta di una severa ondata di maltempo che da inizio giornata ha già fatto registrare accumuli oltre i 700 mm nell'entroterra savonese ( più precisamente a Rossiglione)” – prosegue Mazzoleni “ Tutta colpa di un'intensa perturbazione atlantica che nelle prossime ore porterà un ulteriore peggioramento del tempo su gran parte del Nordovest e dell'alto versante tirrenico con rischio di ulteriori nubifragi e disagi.“



MALTEMPO CHE PROSEGUIRA' NEI PROSSIMI GIORNI – “L'intensa perturbazione nella giornata di martedì attraverserà la nostra Penisola, portando maltempo in successione su Nordest, regioni tirreniche e infine Sud Italia” – avverte Mazzoleni di 3bmeteo.com – “La perturbazione scaverà un vortice depressionario che da mercoledì in poi farà sentire i suo effetti soprattutto sui versanti adriatici e al Sud. Il tutto accompagnato da un calo termico anche al Centro-Sud e ventilazione a tratti sostenuta” – prosegue Mazzoleni- “Dopo la residua instabilità attesa mercoledì, invece, il maltempo concederà una tregua al Nord e sul medio-alto versante tirrenico con rasserenamenti anche ampi.”.



ATTENZIONE ANCHE AI VENTI e ALLE MAREGGIATE –“Sarà altresì una settimana spesso ventosa con forti venti dapprima meridionali e a seguire dai quadranti settentrionali con rischio di mareggiate in molte zone dello Stivale”- concludono da 3bmeteo.com.