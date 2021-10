VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 4 OTTOBRE2021 IN PUGLIA 04/10/2021 Sono 5.845.835 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono lí 86% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per líemergenza, 6.800.645).



ASL BARI



La ASL di Bari ha aggiornato il calendario degli hub vaccinali per il mese di ottobre con giornate e orari, consultabili sul sito aziendale e sui profili social (Facebook e Instagram). Nellíultima settimana sono state 18.133 le somministrazioni di vaccino anti Covid effettuate nel territorio provinciale. Di queste, 6.635 sono state prime dosi, 10.354 seconde e 1144 terze dosi.

La campagna vaccinale sta proseguendo regolarmente e si prepara Ėgià a partire da domani Ė alla fase successiva delle terze dosi addizionali che, stando alle direttive nazionali e regionali, devono essere assicurate nelle prossime settimane ai soggetti over 80 e agli ospiti e agli operatori delle RSA.

Il Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari ha già predisposto un piano di somministrazione che coinvolgerà in prima battuta i presidi residenziali per anziani dellíarea metropolitana e dellíarea sud.

Il Dipartimento ha acquisito gli elenchi aggiornati degli ospiti e degli operatori delle RSA insieme al consenso informato per verificare la posizione vaccinale di ciascuno in modo tale da organizzare un punto vaccinale in ogni struttura dove saranno effettuate le somministrazioni.

POLICLINICO BARI

Sono circa 2.000 i pazienti fragili a cui è stata somministrata la terza dose del vaccino contro il Covid19 dal Policlinico di Bari. Nell'ultima settimana sono stati sottoposti a profilassi vaccinale con la dose aggiuntiva i pazienti trapiantati, neurologici, ematologici, oncologici in radioterapia e reumatologici.



ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi i residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 295.599 e di questi 261.636 con la seconda dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente all'85,2% e al 75,4%. I residenti affetti da patologia immunodepressiva vaccinati con terza dose sono 1.059. La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 96,3% e al 92,7% per il ciclo completo.



ASL BT



I dati della Asl BT saranno aggiornati prossimamente.



ASL FOGGIA



In provincia di Foggia, dall'avvio della campagna vaccinale anti COVID, sono state somministrate 848.083 dosi.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l'85,2% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 71,7% degli over 12.

Hanno ricevuto, inoltre, la terza dose 845 persone immunocompromesse.

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 157.864 dosi di vaccino di cui 19.287 a domicilio.

La Direzione della ASL Foggia sta organizzando le attività di somministrazione delle terze dosi alle persone ultraottantenni. In via di definizione anche il programma relativo alla somministrazione delle terze dosi agli operatori sanitari.



POLICLINICO RIUNITI FOGGIA



Da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre, presso gli ambulatori della UOC Igiene universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, sono state vaccinate 1.828 persone: 27 con condizioni di vulnerabilità, 143 adulti di 60 anni di età e più, 1.519 soggetti con meno di 60 anni. Sono 139 i pazienti trapiantati e immunocompromessi in cura presso i centri di riferimento del Policlinico che hanno ricevuto la dose addizionale come parte del ciclo primario di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.



ASL LECCE



Prosegue la campagna di vaccinazione tra hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale con 858 vaccinazioni effettuate nel fine settimana. Da oggi nuovi orari dei Punti vaccinali - a cui si continua ad accedere senza prenotazione - consultabili sul portale istituzionale:



https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/25176/orari-punti-vaccinali-dal-4-ottobre



ASL TARANTO



Continua la campagna vaccinale in provincia di Taranto con la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid per i soggetti fragili: nelle strutture di Taranto e provincia, finora sono stati vaccinati quasi 700 pazienti, contattati direttamente dalle strutture di riferimento.

Per quel che riguarda la campagna generale, secondo gli ultimi dati aggiornati, la percentuale dei residenti (maggiori di 12 anni) vaccinati con almeno una dose ha raggiunto lí82,5%. Nel capoluogo, è vaccinato con almeno una dose lí83,1% dei residenti maggiori di 12 anni; sul versante orientale, a Manduria lí80,3%, Avetrana lí85,3%, Fragagnano lí81%, Lizzano il 79,4%, Maruggio il 78,5%, Sava il 79,7% e Torricella il 77,9%; nel distretto di Grottaglie, nella città delle ceramiche è pari allí83,9% degli over12 vaccinato, a Carosino la percentuale è dellí82%, Faggiano lí82,1%, Leporano 80%, Monteiasi 84,3%, Montemesola 83,3%, Monteparano 83,4%, Pulsano 80%, Roccaforzata 84,6%, San Giorgio Ionico 82% e San Marzano di San Giuseppe 83,1%. Nella zona occidentale, invece, a Castellaneta raggiunge lí80,7%, Ginosa 78,3%, Laterza 86,1%, Palagianello 83,1%; a Massafra lí83,2%, Mottola 82,1%, Palagiano 81,2% e Statte 84,6%. A Martina Franca, infine, risultano vaccinati lí83,6% dei residenti con età maggiore di 12 anni, mentre a Crispiano lí85,9%.