Taranto - MArTA e Medimex: arriva la playlist su Spotify associata alla mostra “Kevin Cummins: Joy Division and Beyond” 06/10/2021 Attraversare le sale di un Museo ed essere invasi dalle suggestioni e dalle testimonianze che raccontano la storia: quella storico-archeologica delle tracce materiali e immateriali della Preistoria, dell’Antichità e del Medioevo e quella contemporanea legata alla musica dagli anni ‘70 in poi nata nell’interessante contesto socio-culturale e urbanistico di Manchester, anche grazie a protagonisti come i Joy Division, i New Order, gli Smiths, immortalati dal fotografo Kevin Cummins



La mostra fotografica Kevin Cummins: Joy Division and Beyond, organizzata nell’ambito dell’ultima edizione del Medimex, a partire da giovedì 7 ottobre si arricchisce di una playlist disponibile su Spotify, il principale servizio di streaming musicale on demand mondiale, una selezione di brani scelti appositamente da Cesare Veronico, coordinatore artistico Puglia Sounds/Medimex, per accompagnare il visitatore del MArTA lungo il percorso della mostra. 20 brani che vanno dalla mitica “Atmosphere” dei Joy Division, fino a “Champagne Supernova” degli Oasis, passando per le tracce indimenticabili di Smiths, Happy Mondays, Stone Roses o New Order.



Esperti o appassionati di musica o di archeologia si incontrano in uno spazio “nuovo” e forniscono anche spunti interessanti verso una nuova fruizione del valore culturale.



“Ed è proprio seguendo le indicazioni di alcuni nostri visitatori che abbiamo pensato di creare una traccia musicale coerente con l’esposizione – dichiara la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Eva Degl’Innocenti, che annuncia questa importante novità”.



“La mostra “Kevin Cummins: Joy Division and Beyond è uno straordinario esempio del rapporto simbiotico che esiste tra musica e fotografia. Rappresenta un’importante testimonianza di un pezzo di storia musicale che ha segnato in maniera profonda la nostra cultura – il commento di Cesare Veronico, coordinatore artistico Puglia Sounds Medimex – ecco perché abbiamo deciso di associare alla mostra una playlist che accompagnerà i visitatori in un viaggio anche sonoro in questo eccezionale percorso”.



La playlist è disponibile a partire da giovedì 7 ottobre e sarà possibile ascoltare i brani in cuffia o auricolari nel museo, collegandosi direttamente alla pagina Spotify https://open.spotify.com/playlist/5S0DrzkvLUQuIQAPPrMWCJ?si=aaeae357048645b1&nd=1#login o al sito del Museo www.museotaranto.beniculturali.it.

Kevin Cummins: Joy Division and Beyond al MarTA è visitabile sino al 23 gennaio 2022, aperto dal lunedì (ingresso riservato ai gruppi) al sabato dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (ultimo ingresso alle ore 17:30), i festivi dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30.



L’ingresso avviene con una capienza massima di n. 30 persone ogni 30 minuti. La visita del Museo viene effettuata con percorso stabilito e accompagnato dallo staff del Museo.



