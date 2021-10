31 ottobre - MATTIA E IL NONNO Con Ippolito Chiarello a Ruffano (Lecce) 31/10/2021 Rassegna Teatrale ODV Kairòs



MATTIA E IL NONNO

Con Ippolito Chiarello

Factory Compagnia Transadriatica – Fondazione Sipario Toscana

in collaborazione con Nasca Teatri di Terra – Regia Tonio De Nitto

Sala Teatro San Francesco, Ruffano 31 ottobre ore 21.00





Mattia e il Nonno , in scena a Ruffano domenica 31 ottobre, per la rassegna teatrale Kairòs. In scena lo spettacolo con Ippolito Chiarello, adattamento e regia di Tonio De Nitto, ha vinto il premio Eolo Awards 2020, Oscar italiano del teatro ragazzi, quale migliore spettacolo dell’anno e ha ricevuto menzione speciale al Festival Festebà 2021 di Ferrara.



Mattia e il nonno è un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini, uno degli autori italiani più apprezzati della lettura per l’infanzia. In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la dimensione forse di un sogno, nonno e nipote, si preparano al distacco, a guardare il mondo, a scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino, incontri magici, piccole avventure pescate tra i ricordi e a capire che non basta desiderare per ottenere qualcosa, ma bisogna provare e soprattutto non smettere mai di cercare. In questo delicato passaggio di consegne il nonno insegna a Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano l’animo umano e come si può a rimanere vivi nel cuore di chi si ama. Una tenerezza infinita è alla base di questo straordinario racconto scritto con dolcezza e grande onirismo. Un lavoro che ci insegna con gli occhi innocenti di un bambino e la saggezza di un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a comprendere il ciclo della vita. E’ un farmaco questo racconto, uno di quelli che noi adulti, avremmo dovuto avere la fortuna di conoscere da piccoli per imparare a recepire la separazione come questo cammino tra nonno e nipote e non come un trauma, come spesso accade nella nostra esistenza.



La rassegna teatrale Kairòs rientra nel progetto Mettere le Ali alle radici realizzato con il sostegno della Regione Puglia “ Programma Straordinario 2020 in materia di cultura e spettacolo e sostegno anno 2019 in materia di spettacolo dal vivo “ Azione 2 - ID 33353 CUP B31J20000270002.



Tutti gli spettacoli sono organizzati nel rispetto delle norme sicurezza anti Covid 19 e sono con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e GREEN PASS.



Per info biglietti e abbonamenti: 328 2233833// 347.2485922



Odv Kairòs è un’associazione di volontariato con sede a Ruffano, impegnata da anni sul territorio in attività di promozione sociale e culturale, soprattutto attraverso il teatro. L’associazione infatti, oltre alla rassegna, organizza laboratori teatrali rivolti a ogni fascia d’età avvalendosi di attori professionisti, in quanto ritiene il teatro uno strumento fondamentale di formazione e conoscenza.