Conversano (Bari) -“TROVARE SOLUZIONI ALL’ABBANDONO DI RIFIUTI” I SINDACI METROPOLITANI AVANZANO PROPOSTE ALLA REGIONE 06/10/2021 – I sindaci metropolitani insieme per affrontare e provare a risolvere il problema dell’abbandono indiscriminato e selvaggio di rifiuti nelle campagne e lungo le strade periurbane e provinciali. Ieri mattina 5 ottobre 2021 si è svolto a Conversano un incontro fra i sindaci del territorio a cui ha preso parte anche il primo cittadino di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo. Fra gli altri, presente anche il sindaco metropolitano e Presidente Anci, Antonio Decaro.

Il sindaco di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo, ha evidenziato come “il problema sia generalizzato e vada affrontato con misure urgenti, concrete ed efficaci. Ancora una volta – ha proseguito De Ruvo - i sindaci metropolitani hanno deciso di lavorare insieme per trovare soluzioni all’abbandono di rifiuti attraverso attività combinate di vigilanza e repressione del fenomeno”.

Nell’incontro fra sindaci sono state condivise proposte che saranno sottoposte all’attenzione della Regione Puglia. L’obiettivo è aprire un tavolo tecnico di concertazione fra tutti gli enti pubblici coinvolti, Comuni, Città Metropolitana e Regione, e con la partecipazione attiva degli organi interessati come l’Anas e gli operatori preposti alla vigilanza delle strade.

Fra le varie misure di prevenzione e repressione avanzate dai sindaci anche l’utilizzo dei droni, video-trappole, controlli mirati e a campione nelle zone extraurbane e lungo le principali arterie stradali.

Il prossimo 14 ottobre 2021 la delegazione di sindaci metropolitani potrà affrontare nel dettaglio l’argomento durante un colloquio già fissato con l’Assessore Regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio.