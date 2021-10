Lecce - INCONTRI DELLA 76MA ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE: ALBERTO BASSET AL “CONVEGNO SULLA SCIENZA” 06/10/2021 Il professor Alberto Basset, Delegato del Rettore dell’Università del Salento alla Sostenibilità, è stato tra i relatori di un incontro tematico online sugli obiettivi di sviluppo sostenibile organizzato nell’ambito del “convegno sulla scienza” della 76ma Assemblea generale delle Nazioni Unite.



L’incontro ha riguardato, in particolare, il contributo che scienza e innovazione possono apportare per il raggiungimento degli SDGs - Sustainable Development Goals e agli interventi politici, normativi e finanziari richiesti per la loro realizzazione.



Il professor Basset, docente di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali UniSalento, ha sottolineato l’importanza del ruolo in questo contesto dei servizi di LifeWatch ERIC, l’infrastruttura europea per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi, la cui sede italiana è ospitata dall’Università del Salento e di cui è Direttore del Service Centre. Proprio LifeWatch ERIC ha promosso questo incontro, che è stato focalizzato in particolare sull’obiettivo 14, “La vita sott’acqua”, e l’obiettivo 15, “La vita sulla terra”; alla discussione hanno partecipato esperti europei e mondiali provenienti da diversi settori, da quello accademico a quello istituzionale, dal settore privato alla società civile.



L’incontro può essere rivisto su https://youtu.be/Rtp82ThXpvo