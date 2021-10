Barletta - III edizione della Rassegna musicale ApuliaSuona al GOS 06/10/2021 Un ottobre che prosegue a pieno ritmo nel segno della musica quello che vede protagonista della Rassegna ApuliaSuona numerosi e talentuosi musicisti del territorio.



Giunta alla sua terza edizione e pronta a fare dell’Auditorium GOS, a Barletta, un vivido scenario di talenti musicali, la Rassegna vedrà la realizzazione di quattro imperdibili appuntamenti, organizzati dall’Associazione Culturale Beathoven con il patrocinio della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.

L’Associazione Beathoven, nata 2017, mira a promuovere sul territorio la cultura della musica digitale, elettronica e le nuove tecnologie, attraverso formazione, masterclass, concerti ed eventi. Non a caso la stessa denominazione, “Beathoven”, oltre ad omaggiare il compianto compositore tedesco Ludwig van Beethoven, gioca sull’omofonia e sul doppio valore semantico di “beat” (ritmo), elemento fondante della music pop contemporanea, e “bit”, che invece rimanda al digitale e alle nuove tecnologie. Un nomen omen che suggerisce, dunque, il rapporto originale tra musica e innovazione.

Si parte il 9 ottobre con lo spettacolo multimediale Il Diavolo nel campanile, su testo di Edgar Allan Poe e musiche di F. Amoroso, F.

Chiriaco, L. Ciciriello, G. Manniello, V. Mecca, N. Monopoli, A. Rosa e R.S. Sabia. Ad allietare il pubblico, i virtuosismi musicali di Roberta Michelini alla viola, la voce recitante di Vito Buchicchio e Nicola Monopoli con la sua live electronics. La serata prevede una singolare miscela di suoni e parole in cui l’elettronica la fa da padrona.

Si prosegue il 16 ottobre con Le Strade della Musica – Tango extreme. Da Piazzolla a Morricone, una “ricognizione” nella fascinosa malia del tango e della magnum opus di due grandi compositori del panorama musicale internazionale, con la partecipazione del Time2Quartet ( Michele Saracino e Antonio Palmiotti ai violini, Dario Cappiello alla viola e Gabriele Marzella al violoncello).

Ancora il 23 ottobre grande spettacolo con La Voce Protagonista. Dalla Musica da Film alle Canzoni Classiche Italiane degli anni ’30, nello splendido caleidoscopio di voci del tenore Giovanni Mazzone e della vocalist Simona Luglio, accompagnati dalla chitarra di Paolo Montaruli e dal pianoforte di Emanuele Petruzzella.

Gran finale sabato 30 ottobre con il Recital “Suoni e Paesaggi Musicali”, con la partecipazione del Duo Violinistico Octo Cordae e dello spettacolare fisarmonicista Gabriele d’Angella. Il duo violinistico, formato da Domenico Masiello ed Eliana De Candia, duetterà con la fisarmonica di Gabriele d’Angella in uno sfaccettato connubio di suoni.

Una rassegna, dunque, che accompagnerà il pubblico per quattro magici week end, suggellata da partiture musicali eterogenee che rendono la Musica quell’ unicum insostituibile di cui non si può fare a meno.

Tutti gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium del GOS, in viale Marconi 49 a Barletta, con porta alle 19.30 e inizio alle ore 20.

Abbonamento per 4 spettacoli 10€. Biglietto posto unico 3€. Info prenotazioni al numero 3925107522. Si accede solo con Green Pass.