7 ottobre Giornata Nazionale delle Storia della Medicina SISM 07/10/2021 "Grazie al Maestro Mogol per essere stato il Testimonial della Prima Giornata Nazionale della Storia della Medicina". Con queste parole il Prof. Adelfio Elio Cardinale, Presidente SISM e già Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, ringrazia Giulio Rapetti in arte Mogol per aver lanciato assieme alla Società Italiana di Storia della Medicina un importante messaggio di adesione alla campagna vaccinale in corso.



La Giornata Nazionale della Storia della Medicina dichiara il Dott. Franco Vimercati Presidente della FISM è sostenuta e condivisa dalla Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane, rientrando nel più ampio contesto istituzionale per la promozione delle migliori iniziative volte alla giusta informazione sull'importanza della campagna vaccinale COVID-19.



Le pandemie sono parte integranti della storia dell'umanità, come ribadito dal Maestro Mogol nel video Emozionale pubblicato sul portale YouTube della FISM ( https://www.youtube.com/watch?v=1y07Db3vsho). Grazie a questa Giornata, i Soci della Società Italiana di Storia della Medicina, con la loro capacità e la specifica conoscenza del passato, potranno meglio illustrare in un ciclo di webinar on-line ed incontri in presenza, i problemi contingenti.



Attraverso questa giornata nazionale che chiama a raccolta tutte le specialità mediche, si potranno delineare in materia di Covid i possibili profili futuri per il superamento delle emergenze sanitarie. Peste nera, vaiolo, Ebola sono solo alcune delle pandemie, delle quali la storia ci dà menzione.

la diffusione sui media delle soluzioni adottate nel tempo che hanno permesso il superamento delle crisi pandemiche risulta al giorno d'oggi di fondamentale importanza. La scienza ha fatto enormi progressi e oggi l'adesione alla campagna vaccinale rappresenta in termini assoluti, la capacità di sconfiggere questa infezione.



Pertanto il sistema delle società scientifiche afferenti alla FISM, in particolare la SISM intende premiare e dare risalto a personalità ed autorevoli rappresentanti istituzionali che si sono contraddistinti nella lotta al Coronavirus. In questa giornata, inoltre, verranno illustrate le specifiche azioni già adottate nell'ambito delle varie discipline mediche, offrendo ottimi spunti riguardo l'importante tema della sicurezza delle cure, nella certezza che la conoscenza sia il più valido antidoto contro la paura e gli inganni della falsa scienza.