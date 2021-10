8 9 10 ottobre - “La magica terra di Orfeo”: focus sui canti tradizionali dalla Bulgaria a Tricase (Lecce) 08/10/2021 “La magica terra di Orfeo”: focus sui canti tradizionali dalla Bulgaria



A Tricase seconda tappa del festival “I cantastorie nel Capo di Leuca” dell’associazione Liquilab



8-9-10 ottobre 2021







Venerdì 8 ottobre fino a domenica 10 ottobre è in programma a Tricase (Le) la seconda, imperdibile tappa del festival “I cantastorie nel Capo di Leuca” organizzato dall’associazione Liquilab. “La magica terra di Orfeo” è il titolo di questo secondo focus dedicato alle comunità e alle tradizioni dei cantastorie provenienti dalla Bulgaria.



Venerdì 8 Ottobre 2021 alle ore 21 a Tricase, nelle Scuderie di Palazzo Gallone, il programma si apre con l’inaugurazione di “On the road”/ “PO PATYA”: mostra interattiva sul patrimonio culturale intangibile dei sarakatsani, comunità discendente dai pastori transumanti, con uno speciale approfondimento sui loro colorati festeggiamenti. La presentazione della mostra sarà affidata al team di etnologici e antropologi dell’Università di Plovdiv Paisiy Hilendarski, composto dai docenti Krasimira Krastanova, Meglena Zlatkova, Elitza Stoilova e Maria Petrova.



Sabato 9 Ottobre “La magica terra di Orfeo” conduce nel vivo della pratica tradizionale, con il workshop di canti bulgari che si terrà dalle ore 19 alle ore 20 nella sede di Liquilab, in Piazzetta Dell’Abate a Tricase.

Dalle 20.30 ci si sposta nella Sala del trono di Palazzo Gallone a Tricase, dove attende il pubblico la meraviglia dei canti bulgari della Terra di Orfeo, a cura del trio vocale dell’Ensemble folkloristico Trakia diretto da Daniela Kirilova Dzheneva, con le cantanti Tsonka Dimitrova, Rumyana Filkova e Gaytanka Minkovska.



Domenica 10 Ottobre nella giornata conclusiva è in programma la seconda parte del workshop di canti bulgari dalle ore 19 alle ore 20 nella sede di Liquilab.



A seguire, alle 20.30, la proiezione de “La magica terra di Orfeo”, video di danze bulgare dell’Ensemble folkloristico Trakia. Chiude questa tre giorni dedicata alle tradizioni bulgare la festa di comunità con canti, musiche e danze bulgare e salentine nelle Scuderie di Palazzo Gallone.



L’evento “La magica terra di Orfeo” è curato da Fondazione Stoyna Krastanova (nelle persone dei docenti Krasimira Krastanova e Svilen Kostadinov), Accademia di Musica, Danza e Belle Arti, con il supporto del Comune di Plovdiv e fa parte del Calendario culturale della città per l’anno 2021.



Il Festival “I Cantastorie nel Capo di Leuca” è organizzato dall’associazione Liquilab con il sostegno del Programma straordinario in materia di cultura e spettacolo per l’anno 2020 della Regione Puglia.



> Tutti gli eventi sono gratuiti. Prenotazione obbligatoria con green pass.

> Per info 348 3467609.