Bari -SAIE, la Fiera delle Costruzioni, riparte con gli “Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi 07/10/2021 Continuano a crescere gli interventi, per un valore di €430mln, +€104mln solo a settembre. Effetto positivo su tutta la filiera: in aumento anche le compravendite immobiliare e le imprese attive



• Inaugurata oggi la nuova edizione di SAIE Bari, la Fiera delle Costruzioni – Progettazione, edilizia, impianti. Gli incentivi protagonisti del convegno d’apertura e di molti altri appuntamenti formativi

• Dati Ance: gli interventi legati al Superbonus 110% sono 2.980, 608 in più solo a settembre.

• Vola il mercato immobiliare residenziale: nel II trim. è in crescita del +42% sullo stesso periodo del 2019. Bari è in testa per numero di compravendite, Lecce raddoppia i volumi rispetto al 2020.

• In aumento le imprese attive in tutta la regioni. Boom per Bari, la prima per numero di imprese, e Taranto

• SAIE, il punto di riferimento per la filiera, ritorna a Bari fino al 9 ottobre per mostrare le eccellenze del Made in Italy dell’edilizia e dare a imprese, professionisti e associazioni l’occasione di conoscere e farsi conoscere





Milano, 7 ottobre 2021 – Lo sprint della filiera edile nel 2021 continua anche in Puglia. Compravendite residenziali, numero di imprese attive e interventi realizzati grazie al Superbonus 110% : i dati elaborati da Ance e SAIE presentati oggi in occasione del convegno inaugurale di SAIE Bari 2021, la Fiera delle Costruzioni (da oggi al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante), dal titolo “Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali” tracciano un quadro molto positivo per l’intero sistema. Per imprese, associazioni, istituzioni e professionisti il convegno d’apertura è stato un’importante momento di dialogo e approfondimento per delineare il futuro del comparto.



Partiamo proprio dal Superbonus 110%. Prosegue anche a settembre la sua ottima performance in Puglia: gli interventi legati all’incentivo sono in tutto 2.980 per un valore di €430 milioni. Solo nell’ultimo mese si sono registrati 608 interventi in più per un valore di €104 milioni. Una dinamica che testimonia, come rilevato dai dati elaborati da Ance, il forte appeal della misura, sicuramente favorita dalle semplificazioni previste con il DL 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021), e che potrebbe godere della proroga della scadenza al 2023 come previsto nella Nadef.



Ottimi anche i dati sulle compravendite residenziali. In tutta la regione, nel secondo trimestre 2021 si sono registrate 11.641 compravendite, in aumento del +86% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del +42% sull’ultimo anno pre-Covid, il 2019. Lo stesso forte incremento si rileva in tutte le province analizzate: il capoluogo Bari è la città con il più alto numero di compravendite residenziali (in tutto 5.005, +78% sul II trim. 2020 e +42% sul II trim. 2019), seguita da Lecce (2.116, +108% sul 2020, +52% sul 2019), Foggia (1.802, +77% sul 2020, +37% sul 2019), Taranto (1.568, +83% sul 2020, +103% sul 2019) e Brindisi (1.151, +110% sul 2020, +4% sul 2019).



Un trend molto positivo, che si riflette anche sul numero di imprese attive nel settore costruzioni: nel secondo trimestre 2021 hanno toccato quota 40.073, in aumento del +4,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Anche stavolta, tutte le province fanno registrare il segno più: in cima c’è sempre Bari (14.946 imprese, +4,8% sul secondo trim. 2019), con al seguito Lecce (9.712, +3,7%), Foggia (6.471, +2,6%), Taranto (4.723, +6,3%) e Brindisi (4.221, +3,7%).



Il convegno inaugurale della nuova edizione di SAIE a cui hanno partecipato Raffaele Piemontese – Vice Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro – Sindaco Comune di Bari, Eugenio Di Sciascio - Vicesindaco Comune di Bari, Ivo Nardella - Presidente Gruppo Tecniche Nuove – Senaf, Nicola Bonerba – Presidente Ance Puglia, Alessandro Ambrosi - Presidente Nuova Fiera del Levante e Pasquale Casillo - Presidente Ente Autonomo Fiera del Levante è stato il primo degli oltre 100 appuntamenti formativi della Fiera delle Costruzioni, fondamentali per approfondire i temi caldi del settore: dal Superbonus 110% e gli altri incentivi al PNRR e ai trend del settore, come l’innovazione tecnologica, l’integrazione edificio-impianto, la digitalizzazione, l’efficienza energetica e la sostenibilità, in una manifestazione che parte dai tre pilastri stessi del costruire - progettazione, edilizia, impianti. La tre giorni pugliese con il suo format innovativo che unisce formazione ed esposizione, può contare sulla presenza di 283 aziende, oltre che sulla partecipazione di oltre 40 associazioni che sostengono l’evento.



“Inaugurare la nuova edizione di SAIE in questo contesto di crescita ci dà grande entusiasmo – ha dichiarato Ivo Nardella, Presidente Gruppo Tecniche Nuove e Senaf, società organizzatrice di SAIE. I numeri raccontano un settore in fiducia e l’aria che si respira qui a SAIE lo conferma. La nostra è una fiera storica, che da sempre rappresenta per imprese, professionisti e associazioni del settore non solo una vetrina per farsi conoscere ma anche per stringere e consolidare rapporti commerciali duraturi e ascoltare tutte le voci della filiera. La storia da sola però non basta. Per questo abbiamo creato una manifestazione innovativa, che mostra le eccellenze del Made in Italy dell’edilizia, con un accento sulle nuove tecnologie, sulla sostenibilità e sull’integrazione edificio-impianto. E l’abbiamo fatto puntando di nuovo su Bari e sul mercato del centro-sud Italia, in alternanza all’edizione bolognese, per sostenere al meglio un nuovo sviluppo dell’intero sistema nazionale delle costruzioni: un mondo che sta cambiando pelle e di cui SAIE vuole essere il suo punto fermo, il luogo in cui ritrovarsi per ragionare sulle direzioni da prendere e sulle opportunità da cavalcare.”



“La Puglia è fra le Regioni che sa come fare spesa pubblica: a dicembre 2020 abbiamo certificato 3 miliardi e mezzo di euro di spesa sui fondi FESR e FSE; l’anno scorso, in quattro mesi, abbiamo sviluppato una manovra anticiclica da 750 milioni di euro sostenendo le imprese investite da prima e seconda ondata della pandemia; nel ciclo 2014-2020 abbiamo alle spalle investimenti per oltre 5 miliardi di euro che hanno coinvolto l’universo eterogeneo del settore costruzioni – ha affermato Raffaele Piemontese, Vice Presidente della Regione Puglia. Proprio gli esempi positivi di cui siamo testimoni a livello regionale e la semplificazione che ha sbloccato seriamente il superbonus 110% contribuendo a un vero è proprio boom che sta generando lavoro, economia e qualità nelle nostre città, ci dicono qual è la strada: fare sì che gli uffici pubblici non siano mai un ostacolo, anzi si trasformino in una sorta di grande sistema di facility management in favore di imprese e professionisti che si devono concentrare nel “core” delle loro attività per correre, innovare, diversificare e far crescere le competenze di chi lavora. ”



“Dopo una crisi ultradecennale le costruzioni hanno davanti grandi opportunità di sviluppo - ha commentato Nicola Bonerba, Presidente Ance Puglia. Un ruolo importante lo gioca il Superbonus, uno straordinario strumento in continua crescita dopo pesanti ritardi iniziali. Occorre ora dare certezza alla proroga di questo incredibile volano di sviluppo sostenibile per il Paese e per il nostro settore.”

“Le costruzioni sono un asset fondamentale del nostro territorio, così come dell’intero Paese, con un peso specifico importante da un punto di vista economico e occupazionale – ha commentato Eugenio Di Sciascio, Vice Sindaco del Comune di Bari. Ovviamente il settore edile dovrà guardare sempre di più alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica come elementi imprescindibili di uno sviluppo virtuoso. In questo contesto anche le amministrazioni pubbliche stanno compiendo uno sforzo ulteriore su questo fronte, dotandosi di strumenti di pianificazione che permettano di tenere insieme la legittima propensione alla crescita con la tutela del paesaggio e la salvaguardia del territorio, attraverso procedure che favoriscono la riqualificazione dell’esistente rispetto alle nuove edificazioni. Quindi il SAIE rappresenta uno spazio ideale per il confronto e il dibattito su questi temi, consapevoli che le sfide che ci attendono si vinceranno non solo con le risorse del PNRR ma soprattutto con la formazione, l’innovazione e la creatività.”



Il biglietto gratuito per i professionisti del sistema delle costruzioni, l’elenco espositori e il programma aggiornato dei convegni sono disponibili su www.saiebari.it.