Demori serie A2 volley - Bcc Castellana Grotte, si riparte dalla sfida interna con Bergamo 08/10/2021 Al via la stagione sportiva 2021/2022, al via il campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile: il prossimo weekend sarà quello del ritorno in campo per le 13 formazioni iscritte alla seconda serie del volley italiano. Toccherà a Bcc Castellana Grotte e Agnelli Tipiesse Bergamo inaugurare il torneo con l’anticipo delle ore 17 di domenica 10 ottobre 2021.



“Come ogni inizio di campionato le aspettative sono pari alle incognite - ha commentato il direttore sportivo della New Mater, Bruno De Mori - Sul piano fisico, siamo al punto in cui dovevamo essere: è stata una preparazione intensa che ci fa arrivare pronti, ma la condizione non può essere chiaramente al top. Sul piano mentale, invece, siamo determinati e carichi. La preseason è andata bene, abbiamo mostrato spunti interessanti e pochissimi passaggi a vuoto. La partenza in salita, poi, ci offre grandi stimoli: affrontare subito Bergamo e Cuneo, due tra le formazioni più attrezzate, sarà subito un test importante. Ci auguriamo naturalmente - ha concluso De Mori - di ritrovare una delle forze che più ci è mancata in questi mesi: il nostro pubblico. Anche questa sarà un’incognita. È sicuramente un fattore positivo, ma sarà bello scoprire come reagiranno le squadre alla presenza dei tifosi dopo così tanto tempo”.



Riapre, infatti, al pubblico, con una delle sfide più frequenti e più sentite delle ultime stagioni, il Pala Grotte: si potrà accedere, come noto, solo ed esclusivamente se muniti di Green Pass. Biglietti in vendita fino a venerdì, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, presso la biglietteria del Pala Grotte (la stessa rimarrà invece chiusa nel pomeriggio di domenica prima della gara) oppure online sulla piattaforma Do It Yourself, partner della New Mater Volley per il servizio di biglietteria, registrandosi e accedendo al sito www.diyticket.it nella sezione dedicata alla Bcc Castellana Grotte.

Disponibile, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, anche il call center telefonando al numero 060406 per informazioni e prenotazioni d’acquisto (una volta ricevuto il codice sarà possibile pagare in contanti presso i Punti Mooney).



Sono 12 i precedenti tra Castellana Grotte e Bergamo, otto i successi dei lombardi, quattro quelli dei pugliesi. Serie positiva per i ragazzi allenati da Gianluca Graziosi: cinque vittorie tra Coppa Italia e campionato dal 2019 ad oggi. L’ultimo successo della Bcc (furono tre in fila) risale al 2016 e alla straordinaria rimonta nella serie di semifinale dei playoff promozione.

Uno l’ex dell’incontro: il martello Nicola Tiozzo, oggi in Puglia, dal 2018 al 2020 in Lombardia.

Sarà composta da Giuseppe De Simeis e Stefano Chiriatti di Lecce la coppia arbitrale.

La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale Youtube Volleyball World.