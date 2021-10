Castro Legend Cup: spettacolo garantito anche con i baby campioncini del pedale 08/10/2021 La bicicletta, una passione fortemente radicata nel Salento. L’appuntamento del prossimo 10 ottobre a Castro con la Castro Legend Cup è uno dei più prestigiosi del fuoristrada come prova di chiusura del Trofeo dei Parchi Naturali.

Nelle precedenti edizioni della Castro Legend Cup, atleti e società hanno onorato la piccola località di Castro. Merito dell’accoglienza magnifica, dell’organizzazione puntuale e inappuntabile del CicloClub Spongano che saprà farsi onore e condividere l'impegno in collaborazione con l'amministrazione comunale di Castro, Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione, più il patrocinio di Parco Naturale Regionale "Costa Otranto-Leuca e bosco di Tricase", sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana.

Le due ruote come stile di vita, un insegnamento per i giovani e le generazioni future: non c’è solo lo spettacolo agonistico offerto dai grandi ma anche quello dei più piccini, dai 6 ai 12 anni, pronti a far vedere le loro capacità e il proprio talento nella versione baby dell’evento denominato Castro Legend Kids oltre a coniugare la socialità con lo sport.

L’evento si svolgerà sabato 9 ottobre (ritrovo delle società alle 15:00 e inizio delle gare alle 16:00) su un percorso di 400 metri all'interno di un'area olivetata adiacente al parcheggio di interscambio ubicato in via Marinai d'Italia.

Al termine le premiazioni avranno luogo in piazza Armando Perotti a Castro, distante 200 metri dal Parcheggio. Nella stessa giornata sarà possibile il ritiro dei pacchi gara per la Castro Legend Cup in programma per il giorno 10 ottobre.