Bari - Osservatorio SAIE, le imprese della filiera edile sempre più ottimiste 08/10/2021 Puglia: sempre più ottimiste le imprese di produzione, distribuzione e servizi per la filiera edile. Il settore delle Costruzioni torna protagonista con SAIE Bari, l’appuntamento più importante del 2021 per la progettazione, l’edilizia e l’impiantistica, in corso alla Nuova Fiera del Levante fino al 9 ottobre



• L’84% delle aziende è sicuro di chiudere l’anno col segno più, l’86% prevede un boom del settore nei prossimi 3 anni;

• Grande soddisfazione per il portafoglio ordini: è adeguato per il 92% delle aziende, più della media nazionale (83%)

• Burocrazia (83%), costo delle materie prime (60%) e incertezza normativa (58%) frenano il potenziale della filiera;

• Bonus ristrutturazione ed Ecobonus (80%) gli incentivi ritenuti più utili. Piace molto il Superbonus 110% (68%).

• Per le aziende pugliesi, gli incentivi per l’efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato e pubblico sono i punti di forza del PNRR

• Innovazione tecnologica e sostenibilità i trend su cui investono le aziende, centrali anche nella nuova edizione di SAIE, che torna a Bari dopo il successo del 2019





Milano, 8 ottobre 2021 – Il 2021 è l’anno in cui il settore delle costruzioni ha archiviato il difficile 2020 e si è rimboccato le maniche consolidando mese dopo mese i numeri della ripartenza anche in Puglia. Secondo l’Osservatorio SAIE, realizzato da Senaf su un panel di aziende pugliesi di produzione, distribuzione e servizi per il settore delle costruzioni (edilizia e impianti) in occasione di SAIE Bari (in corso dal 7 al 9 ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Levante), la filiera ha ritrovato un grande ottimismo sia per l’immediato futuro che per i prossimi tre anni. Fiducia alimentata dalle performance degli ultimi quadrimestri e dalla centralità del settore nelle misure governative, dal Superbonus 110% e dagli altri incentivi fino al PNRR. Rimangono ancora delle criticità da risolvere, su tutte la burocrazia e l’incertezza normativa, ma tra investimenti pubblici e privati, che permettono di investire in innovazione tecnologica e sostenibilità, il settore delle costruzioni è consapevole di poter contribuire alla ripresa economica di tutto il Paese.



Le prime indicazioni arrivano dalle aspettative sul fatturato. L’81% delle aziende pugliesi è convinto di chiudere il quadrimestre in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, più della media nazionale, che si ferma al 75%. Un dato significativo che viene addirittura superato dalla percentuale di chi si aspetta di chiudere il 2021 con il segno più, ben 8 aziende su 10 (84%). E per i prossimi 3 anni cosa prevedono le aziende? Anche qui i numeri sono rosei, con l’andamento generale del mercato in crescita per l’86% del campione. Non è un caso, infatti, che aumentino anche le aziende che prevedono di assumere nuove figure professionali nel prossimo quadrimestre (61%).



Segnali di forte ripresa che non riguardano soltanto il futuro ma anche il presente: il 92% degli intervistati è soddisfatto già adesso del proprio portafoglio ordini (a livello nazionale è l’83%). Ma la filiera edile pugliese può e deve fare di più superando quelle criticità che ne frenano il potenziale. Quali? Su tutte, la burocrazia/tempi giudiziari in caso di controversia (83%), problematica che purtroppo il Paese si trascina da anni, seguita dal costo di acquisto delle materie prime (60%), il tema più sentito nell’era post lockdown dell’economia mondiale, e dall’incertezza normativa (58%). Per superarle, negli ultimi anni l’edilizia è stata oggetto di diversi interventi pubblici e in molti si augurano di proseguire lungo questo percorso. Per le aziende gli incentivi (62%) rappresentano una risorsa determinante se accompagnati da una riforma della burocrazia e da un abbassamento del cuneo fiscale. Si guarda con favore anche allo sblocco dei cantieri, al piano di investimenti nell’edilizia pubblica e all’accesso agevolato al credito.



Entriamo nel dettaglio degli incentivi. I preferiti dalle aziende pugliesi sono il Bonus ristrutturazione e l’Ecobonus, giudicati positivamente dall’80%, seguiti dal Superbonus 110% (74%), una misura che l’Osservatorio SAIE ha approfondito con un focus dedicato. Ne emerge che i fatturati di 6 aziende su 10 (62%) sono stati influenzati da questo incentivo, molto più che rispetto a febbraio (49%). Tra gli aspetti più apprezzati spiccano l’accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito, ma le aziende vorrebbero soprattutto un iter burocratico più semplice e rapido, una norma più chiara oltre che requisiti d’accesso meno stringenti. Proprio questi sono i temi che hanno animato il convegno inaugurale di SAIE 2021 organizzato da Ance, dal titolo “Stati Generali del Superbonus 110% e degli altri incentivi fiscali”. Ma oltre a questo, saranno tanti i momenti di condivisione e approfondimento sull’argomento previsti durante la manifestazione. Grazie al suo format innovativo che combina esposizione, workshop e convegni, SAIE Bari è per le aziende e per i professionisti il momento ideale per promuovere e conoscere tutte le soluzioni che permettono di accedere al Superbonus 110% e agli altri bonus.



Capitolo PNRR: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzierà 107,7 miliardi di euro (circa la metà del totale) per l’edilizia, da spendere nell’efficienza energetica e nell’edilizia scolastica, con l’obiettivo di rendere le infrastrutture italiane più moderne, digitali e sostenibili. Ne beneficerà anche la Puglia, con molti progetti come l’alta velocità ferroviaria Napoli-Bari

Cosa ne pensano le aziende? Solo circa 1 su 10 (15%) dichiara di conoscerlo nel dettaglio, ma ci sono alcune parti che destano più interesse di altre. Per il 54% delle aziende ad aiutare maggiormente la filiera saranno incentivi e bonus relativi all’efficientamento energetico e messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato e pubblico (cittadelle giudiziarie, edifici comunali, ecc.).



A SAIE Bari si parla e si continurà a parlare di Superbonus 110% e di PNRR. Ma non solo. Grande spazio sarà dedicato anche all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità, i trend del momento, analizzati dall’Osservatorio SAIE. Quante aziende investono in innovazione? Più due aziende su tre, circa il 73%, con una piccola quota (3%) di aziende dal DNA innovativo che investono addirittura oltre il 30% del fatturato. In generale, la filiera punta soprattutto su connettività/5G, sicurezza informatica, cloud computing e simulazione. Sul fronte sostenibilità, sono tante le azioni messe in campo dalle aziende per essere più “green”. Su tutte l’uso di dispositivi a basso consumo energetico (76%, molto più della media nazionale, ferma al 58%), ma risalta la voglia degli imprenditori di investire in sostenibilità, con il 41% che riutilizza materiali di scarto o che si affida comunque a materiali sostenibili.



SAIE Bari, in corso fino al 9 ottobre 2021, si svolge in presenza alla Nuova Fiera del Levante. È l’opportunità ideale per toccare con mano le ultime novità di prodotto, grazie alla presenza di 283 espositori, per confrontarsi tra professionisti rappresentati anche dalle oltre 40 associazioni che sostengono l’evento e per approfondire gli ultimi aggiornamenti tecnici normativi negli oltre 100 appuntamenti formativi.



Il biglietto gratuito per i professionisti del sistema delle costruzioni, l’elenco espositori e il programma aggiornato dei convegni sono disponibili su www.saiebari.it.