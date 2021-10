9 ottobre - al Museo Castromediano di Lecce la Presentazione pubblica di Petra Sonante 09/10/2021 Sabato 9 ottobre - al Museo Castromediano di Lecce la Presentazione pubblica di Petra Sonante, il primo parco della musica e delle arti del Sud Italia realizzato all’interno di una cava di estrazione a Cursi (Le)



PETRA SONANTE è una visione contemporanea dello spazio: la compagine imprenditoriale rappresenta un elemento innovativo, poiché vede come lead partner la Pitardi Cavamonti srl di Cursi, proprietaria delle cava, che ha sposato questo progetto di rigenerazione dello spazio e ha unito, in partenariato, due delle più importanti realtà del territorio impegnate in ambito culturale, il Teatro Koreja e la Cooperativa Coolclub, con 34° Fuso, associazione impegnata già nell’attività di fruizione della cava in cui sarà realizzato l’intervento.



Intervengono: Loredana Capone, Presidente del Consiglio Regionale; Luigi De Luca, Direttore dell’Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce; Mauro Bruno, Dirigente Settore Arti e Cultura, Economia della Cultura Regione Puglia; Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia; Antonio Melcore, Sindaco di Cursi; Vito Lamberti, Project Manager Petra Sonante; Mauro Saito, Progettista Petra Sonante; Benito Pitardi, Capofila progetto Petra Sonante; Roberto Casaluci, Sindaco di Castrignano. Coordina Cesare Liaci, Presidente della Coop Coolclub.



Petra Sonante è un progetto approvato nell’ambito del bando RADICI E ALI – POR Puglia Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR 2014-2020 – Asse III Azione 3.4 Avviso pubblico Sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo della Regione Puglia.